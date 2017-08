Acht jaar geleden verdween hij als Eric Bastiaens uit “Thuis”. Vandaag is Kurt Defrancq amper thuis, zo druk is het

Na ons gesprek mailt Kurt Defrancq (54): “Er is nòg iets bijgekomen: ik speel mee in de Bende Van Nijvel-film van Stijn Coninx.” Er waren jaren waarin Kurt Defrancq elke avond aan huis kwam. Beter: in huis kwam. Dat was als Eric Bastiaens in de VRT-soap “Thuis”. In 2009 was het gedaan. Defrancq keerde terug naar zijn eerste liefde: het theater. “Ik ben onlangs zelfs in Zuid-Afrika gaan spelen.”