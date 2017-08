Mbappé wel, Dembélé (en Benzema) niet geselecteerd voor Franse nationale ploeg

Kylian Mbappé (Monaco) is volop verwikkeld in transferperikelen, maar dat houdt de Franse bondscoach Didier Deschamps niet tegen om hem te selecteren voor de WK-kwalificatieduels tegen Nederland en Luxemburg. Ousmane Dembélé (Dortmund), die in dezelfde situatie verkeert, moet wel thuis blijven.

Mbappé miste door de transferzorgen de laatste duels van Monaco. De 18-jarige spits werd genoemd bij Barcelona maar zou nu op het punt staan te verhuizen naar PSG. Dembélé is al langer een target van Barcelona en speelt momenteel evenmin bij Borussia Dortmund.

Karim Benzema draait wel volop mee bij Real Madrid maar de topaanvaller wordt door Deschamps al twee jaar genegeerd na het veelbesproken schandaal rond een seksvideo waarin Mathieu Valbuena is te zien.

Deschamps selecteerde 24 spelers voor Les Bleus. Op 31 augustus ontvangen de Fransen in het Stade de France in Parijs Nederland, op 3 september komt Luxemburg in Toulouse op bezoek.

In groep A delen Zweden en Frankrijk de leiding met 13 op 18 voor Nederland (10 ptn) en Bulgarije (9 ptn).

Selectie:

Keepers: Alphonse Areola (Paris SG), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille)

Verdedigers: Lucas Digne (FC Barcelona), Christophe Jallet (Nice), Presnel Kimpembe (Paris SG), Laurent Koscielny (Arsenal), Layvin Kurzawa (Paris SG), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (FC Barcelona), Raphaël Varane (Real Madrid)

Middenvelders: N’Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Monaco), Blaise Matuidi (Juventus), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Paris SG), Corentin Tolisso (Bayern München)

Aanvallers: Kingsley Coman (Bayern München), Nabil Fekir (Lyon), Olivier Giroud (Arsenal), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Alexandre Lacazette (Arsenal), Kylian Mbappé (Monaco), Florian Thauvin (Marseille)