Vrijdag selectie Rode Duivels: haalt Martinez aanvoerder Eden Hazard erbij?

Brussel - Vrijdagmiddag (12u) maakt bondscoach Roberto Martinez zijn selectie bekend voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen voetbaldwerg Gibraltar (donderdag 31 augustus om 20u45 in Luik) en Griekenland (zondag 3 september om 20u45 (Belgische tijd) in Athene).

In het auditorium van het nationale oefencentrum in Tubeke wordt het vrijdagmiddag gespannen afwachten of de bondscoach zijn aanvoerder Eden Hazard al dan niet in zijn selectie opneemt voor het cruciale tweeluik. De 26-jarige Hazard brak begin juni zijn rechterenkel op training bij de Belgen in de voorbereiding op de oefeninterland tegen Tsjechië (2-1 zege) en de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland (0-2 zege).

Hazard traint na tweeënhalve maand blessureleed intussen weer mee bij Chelsea, maar speelde nog geen minuut en dus lijkt Chelsea-coach Antonio Conte niet al te happig te zijn om zijn draaischijf vrij te geven ( lees meer ). Eerder vertelde Martinez in een interview met onze krant dat er omtrent Hazard nog geen beslissing was genomen. De Rode Duivels zouden hun aanvoerder echter goed kunnen gebruiken, eind maart was de sterkhouder er in de heenwedstrijd tegen de Grieken net zoals Kevin De Bruyne en Thomas Meunier niet bij en toen was er een klasseflits van Romelu Lukaku in het slot van de wedstrijd nodig om op de valreep nog een 1-1 gelijkspel af te dwingen, meteen ook het eerste en tot nu toe enige puntenverlies van de Belgen. Bovendien zorgen de Grieken in het Georgios Karaiskakisstadion van Olympiakos telkens voor een helse sfeer en spelen de Grieken hun laatste troefkaart uit als ze nog voor groepswinst en rechtstreekse kwalificatie voor het WK willen gaan.

Met nog vier speeldagen te gaan in groep H heeft België immers met zestien op achttien een voorsprong van vier punten op de Grieken, en vijf punten op Bosnië-Herzegovina. Met acht op twaalf in de resterende wedstrijden zijn de Duivels dus altijd zeker van de groepswinst en een ticket voor Rusland. Het programma oogt lastig met ook nog een verplaatsing naar Bosnië (7 oktober in Zenica), maar naast Gibraltar zakt ook Cyprus (10 oktober) op de slotspeeldag nog naar België af en zes op zes is een vereiste tegen deze twee landen. In dat geval zijn mathematisch twee punten voldoende tegen Griekenland en Bosnië, aangezien bij een gelijke stand het doelsaldo doorslaggevend is en België daarin met +22 tegenover +7 voor Griekenland en +8 voor Bosnië nu reeds ongenaakbaar is.

Niet veel wijzigingen

In vergelijking met de vorige selectie van Martinez hoeven er niet al te veel wijzigingen verwacht te worden. De bondscoach zal met Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels en Matz Sels opnieuw vier doelmannen oproepen, achterin is Dedryck Boyata er wegens een knieblessure meer dan waarschijnlijk niet bij en staan er vraagtekens achter de naam van Thomas Vermaelen (enkel).

Middenvelder Thomas Foket revalideert momenteel nog van een hartoperatie en met enkel Thomas Meunier en Nacer Chadli (rechts), en Yannick Carrasco (links) is de spoeling op de flanken dun. Bovendien moet Meunier na de komst van Dani Alves vrezen voor zijn plaats bij PSG en zit Chadli met transferitis bij WBA, terwijl deadline day nadert. Ex-Genkenaar Timothy Castagne vormt een alternatief, maar geraakt momenteel bij Atalanta ook niet van de bank.