Lukaku krijgt toch nog concurrentie van Zlatan bij Manchester United

Zlatan Ibrahimovic leek afgeserveerd bij Manchester United na een zware knieblessure, maar donderdag werd bekendgemaakt dat de 35-jarige Zweed alsnog een nieuw eenjarig contract krijgt. Dat wil zeggen dat Rode Duivel Romelu Lukaku op termijn concurrentie krijgt van de boomlange spits.

De toekomst van Zlatan Ibrahimovic oogde lange tijd onzeker nadat hij in de kwartfinales van de Europa League tegen Anderlecht een zware knieblessure opliep. Op 35-jarige leeftijd terugkeren leek niet evident, maar vier maanden later blijkt zijn revalidatie de goede kant uit te gaan. Ondanks het feit dat zijn contract in Manchester de voorbije zomer al afliep, bleef Man U hem toegang geven tot het oefencomplex en beloont het de Zweed nu voor zijn inspanningen met een nieuw eenjarig contract, tot de zomer van 2018 dus.

Het is nog niet duidelijk wanneer Zlatan zijn comeback kan maken. Aanvankelijk werd erop gerekend dat hij buiten strijd zou zijn tot het einde van het jaar. “Ik ben teruggekomen om af te maken wat ik begonnen ben”, aldus Zlatan. “Het is altijd mijn bedoeling geweest om hier te blijven. Ik kan niet wachten om weer op Old Trafford te spelen, maar ik weet ook dat ik mijn tijd moet nemen om zeker te zijn dat ik er klaar voor ben.” De Zweed speelt net zoals Romelu Lukaku in de spits en wordt dus een rechtstreekse concurrent voor de Rode Duivel.

Zlatan zal met het nummer tien aantreden bij Manchester United.