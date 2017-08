De favoriete zomerwijn van Sven Ornelis:“De schoonbroer van Koningin Beatrix leerde mij wijn drinken”

“Wist je dat deze Jean Leon de eerste fles was waar ik geld aan spendeerde?”, vertelt radiopresentator Sven Ornelis (44). “Een heel apart verhaal bovendien. Ik was negentien jaar, presenteerde toen al op radio Donna, om Michel Follet te vervangen, en studeerde godsdienstwetenschappen aan het Heilige Geestcollege in Leuven. Op een dag kwam daar een vreemde kerel binnengewandeld die Engels sprak, Jorge heette hij – een Cubaan van om en bij de veertig jaar oud – en hij had een afspraak met de directie. Bleek dat hij hier theologie kwam studeren. Al snel waren we aan de praat en zo werden we vrienden. En het was die Jorge die mij het goede leven leerde kennen, want als jonge gast kende ik daar nog niet veel van. Toen ik het hele verhaal thuis aan mijn moeder vertelde – die was in die tijd wat meer thuis in het societywereldje dan ikzelf – werd de link meteen gelegd: dat moest de schoonbroer van Koningin Beatrix zijn! Ik stond perplex en besloot het hem op de man af te vragen. “Yes I am”, zei hij tot mijn verbazing. Waarom hij mij dat nooit verteld had? Omdat ik hem ook nooit had gezegd wat het beroep van mijn tante was!”