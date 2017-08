Maak je borst maar nat, Anderlecht! Landskampioen loot PSG van Neymar en Bayern München in Champions League

Anderlecht mag zijn borst nat maken. Bij de loting voor de poulefase van de Champions League kwamen de Brusselaars in de “Groep des doods” terecht. De Belgische landskampioen moet het op het kampioenenbal opnemen tegen het PSG van Neymar, de Duitse landskampioen Bayern München en de Schotse traditieclub Celtic Glasgow. De eerste speeldag vindt plaats op 12 en 13 september.

Veel zwaarder kon de loting in Monaco voor de groepsfase van de Champions League niet uitdraaien voor Anderlecht. Uit de eerste pot kwam de Duitse Rekordmeister Bayern München tevoorschijn. Met Robben, Müller, Lewandowski, Neuer, Ribéry en Vidal heeft de landskamioen uit Duitsland een stevig sterrenensemble in de spelerskern. Bayern won de voorbije 16 jaar twee keer de Champions League, maar ging er vorig jaar in de kwartfinale na verlengingen uit tegen winnaar Real Madrid.

De grootste ster die de komende maanden in het Astridpark op bezoek komt, heet ongetwijfeld Neymar. De Braziliaanse duurste voetballer aller tijden kwam samen met zijn Franse topclub Paris Saint-Germain uit bokaal twee in de poule van Anderlecht terecht. De Franse vicekampioen heeft naast Neymar ook Thomas Meunier in de rangen. Als derde en laatste tegenstander viel het lot op Celtic Glasgow, de Schotse traditieclub. Celtic - met Rode Duivel Boyata - is een stevige ploeg met een geweldig thuispubliek, maar zou voor Anderlecht een haalbare kaart moeten zijn in de strijd om de derde plaats. Die levert immers nog Europees voetbal in de Europa Leauge na de winterstop op.

Paars-wit is opnieuw van de partij na twee jaar afwezigheid in de Champions League. In het seizoen 2014-15 werd Anderlecht derde in een poule met Borussia Dortmund, Arsenal en Galatasaray. Vervolgens werden de Brusselaars in de zestiende finales van de Europa League uitgeschakeld door Dynamo Moskou.

Juventus versus Barcelona en interessante duels der Belgen in andere poules

Naast de poule van Anderlecht springt meteen ook Groep D in het oog. Daarin neemt Italiaans landskampioen Juventus - verliezend finalist van vorig jaar - het op tegen FC Barcelona. Ook Olympiakos met de Belgen Vadis Odjidja en Guillaume Gillet en trainer Besnik Hasi zit in deze poule.

De Tottenham-Belgen Toby Alderweireld, Mousa Dembélé en Jan Vertonghen kijken in Groep H titelverdediger Real Madrid in de ogen. En naast Borussia Dortmund ook Apoel Nicosia met Igor De Camargo.

In Groep C treffen Chelsea (Thibaut Courtois, Michy Batshuayi, Eden Hazard en Charly Musonda), Atletico Madrid (Yannick Carrasco) en AS Roma (Radja Nainggolan) elkaar. In Groep F krijgen we dan weer een confrontatie tussen Manchester City (Kevin De Bruyne en Vincent Kompany) en Napoli (Dries Mertens).

Liverpool-Belgen Simon Mignolet en Divock Origi mogen met Spartak Moskou, FC Sevilla en Maribor niet klagen als tegenstanders. Ook Romelu Lukaku en Marouane Fellaini hadden het zwaarder kunnen treffen. Zij nemen het op tegen Benfica, FC Basel en CSKA Moskou. Youri Tielemans lootte met zijn club Monaco ten slotte Porto, Besiktas en RB Leipzig.

RESULTAAT LOTING

Groep A

Benfica (Por), Manchester United (Eng), FC Basel (Zwi), CSKA Moskou (Rus)

Groep B

Bayern München (Dui), Paris Saint-Germain (Fra), Anderlecht (Bel), Celtic Glasgow (Sch)

Groep C

Chelsea (Eng), Atlético Madrid (Spa), AS Roma (Ita), Qarabag (Aze)

Groep D

Juventus (Ita), Barcelona (Spa), Olympiakos (Gri), Sporting Lissabon (Por)

Groep E

Spartak Moskou (Rus), Sevilla (Spa), Liverpool (Eng), Maribor (Slo)

Groep F

Shakhtar Donetsk (Oek), Manchester City (Eng), Napoli (Ita), Feyenoord (Ned)

Groep G

Monaco (Fra), Porto (Por), Besiktas (Tur), RB Leipzig (Dui)

Groep H

Real Madrid (Spa), Borussia Dortmund (Dui), Tottenham (Eng), APOEL (Cyp)