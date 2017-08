Standard stelt met Braziliaan Carlinhos nieuwe aanwinst voor

Standard heeft donderdag de Braziliaan Carlinhos voorgesteld op Sclessin. “Ik boek sinds enkele jaren veel progressie en daarom heeft Standard interesse getoond. Vroeger speelde ik enkel op instinct, maar ik heb begrepen dat je bij voetbal ook moet nadenken en sindsdien blijf ik steeds beter worden”, aldus de kersverse aanwinst van de Rouches.

De 23-jarige aanvallende middenvelder maakt de overstap van het Portugese Estoril, waar hij pas sinds januari van dit jaar aan de slag was. In elf competitiewedstrijden wist Carlinhos drie keer te scoren en twee assists af te leveren voor zijn Portugese werkgever. “Standard wil net zoals ik altijd winnen. Ik heb besloten dat deze stap een goede keuze was voor het vervolg van mijn carrière en Dante, die kampioen werd met de Rouches, heeft me tijdens een gesprek volledig over de streep getrokken”, legde Carlinhos zijn keuze voor Standard uit.

Carlinhos waagde zich op 18-jarige leeftijd aan een eerste Europees avontuur bij het Duitse Leverkusen, waar hij nooit kon doorbreken. Voor Estoril speelde Carlinhos in Zwitserland voor Thun en Aarau. Over Standard weet de Braziliaan niet erg veel. “Maar ik heb wel al geleerd dat er veel vuur rond deze club hangt, met geweldige supporters die het stadion tot een echte hel voor de tegenstander kunnen omtoveren.”

Foto: BELGA

De Braziliaan zegt klaar te zijn voor de wedstrijd tegen Club Brugge van zondag. “Ik heb de volledige voorbereiding meegemaakt bij Estoril. Op fysiek vlak ben ik klaar en ik ben al goed opgenomen in de groep doordat verschillende spelers en leden van de staf dezelfde taal spreken.”

Carlinhos, wiens idool naar eigen zeggen Ronaldinho is, ondertekende een contract voor vier seizoenen bij de Rouches en kreeg rugnummer 25 toegewezen.