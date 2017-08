Gelukkig is de bal rond, heeft de tegenstander ook maar twee armen en benen en duurt een wedstrijd 90 minuten. Hoe we dergelijke clichés ook verfoeien, soms bieden ze een houvast. Maar eerlijk? Zelfs die houvast heeft vandaag de sterkte van een slappe vod.

Anderlecht had er goede hoop op maar vanaf 12 september is de vierde plaats vermijden de enige ambitie waarmee de Belgische landskampioen aan de campagne in de Champions League kan beginnen. Het zou flauw ...