Kompany en De Bruyne dollen met Mertens na Champions League-loting: “Winter is coming”

De loting van de groepsfase van de Champions League heeft enkele mooie affiches voor de Belgen in buitenlandse loondienst opgeleverd. Zo neemt Dries Mertens het in groep F met Napoli op tegen het Manchester City van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany. Op Twitter stuurden de Rode Duivels berichtjes naar elkaar: “We kijken uit naar de wedstrijd, maar let op: winter is coming”, stuurde Kompany naar Mertens met een knipoog naar het slechte Engelse weer.

Mertens stuurde na de Champions League-loting meteen een berichtje naar Kevin De Bruyne en Vincent Kompany: “Kom maar op Kevin De Bruyne en Vincent Kompany! We zullen jullie een wam onthaal geven!”, zo stuurde Mertens, inclusief een zonnetje als emoji.

“Laten we hem een lesje leren Vinnie”, repliceerde De Bruyne al snel. Waarop Kompany de conversatie als volgt afsloot. “Ik kijk er naar uit. We zullen je in Manchester graag ontvangen... maar let op: winter is coming”, aldus Kompany, met een knipoog naar Game Of Thrones en het slechte weer in Manchester.