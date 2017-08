Neymar, Lewandowski en... Dembélé: de tegenstanders van Anderlecht in de Champions League uitgelicht

Anderlecht heeft een loodzware poule geloot in de Champions League. Met Paris Saint-Germain en Bayern München treft het twee Europese grootmachten en ook Celtic Glasgow is een te duchten tegenstander. Sportwereld.be licht voor u de tegenstanders van paars-wit uit. Het wordt een sterrenparade in het Constant Vanden Stockstadion.

Paris Saint-Germain

De Parijzenaars spelen sinds 1974 onafgebroken op het hoogste niveau in Frankrijk, langer dan eender welke club. Maar op prijzen was het wachten op de jaren ‘80, toen het één titel en twee bekers in de kast zette. Ook in de decennia nadien won het hier en daar een prijs, maar op de gloriejaren was het wachten op de komst van Qatar Sports Investments in 2011, dat er in één klap voor zorgde dat PSG één van de rijkste clubs werd. De ene na de andere vedette kwam, met Neymar deze zomer als absolute klepper. De Fransen betaalden maar liefst 222 miljoen euro voor de Braziliaan.

Onder de steenrijke Qatarezen werd PSG de slokop van het Franse voetbal, al moesten de nieuwe eigenaars wachten tot de zomer van 2013 voor de eerste prijzen, maar sindsdien won het vier titels, vijfmaal de Trophée de Champions, vier keer de Coupe de la Ligue en mocht het drie keer de Coupe de France in de kast zetten. Vorig seizoen moest het de titel wel aan AS Monaco laten. Europees liep het elke keer mis, maar het ambitieuze PSG wil daar snel verandering in brengen. Naast Neymar rekent PSG op de klasse van onder meer Dani Alves, Marco Verratti, Julian Draxler, Angel Di Maria en Edinson Cavani.

- Technische fiche-

* Gesticht in 1970

* Kleuren: blauw en rood

* Stadion: Parc des Princes (48.583 zitplaatsen)

* Coach: Unai Emery (Spa)

Palmares:

Landskampioen (6x), laatste keer in 2016

Beker (11x), laatste keer in 2017

Ligabeker (7x), laatste keer in 2017

Supercup (7x), laatste keer in 2017

Europacup II (1x): 1996

UEFA Intertoto Cup (1x): 2001

PSG wil met de komst van Neymar ook internationaal prijzen pakken. Foto: Photo News

Bayern München

Der Rekordmeister is zonder twijfel de grootste club uit Duitsland. Met 17 titels, 18 bekers en enkele Europese trofeeën bestaat daar geen discussie over. Borussia Dortmund en Wolfsburg kwamen wel eens gevaarlijk opzetten, maar uiteindelijk bleef de Beierse club telkens overeind. Bayern won de afgelopen vijf seizoenen de titel, vaak met een straat voorsprong. Maar de Duitsers willen ook op het internationale toneel nog eens schitteren, de laatste Champions League-zege dateert van 2013. Ondanks een moeilijke voorbereiding is de Beierse club ook dit seizoen een kandidaat-winnaar voor de beker met de grote oren.

Pep Guariola slaagde er niet om de Champions League naar München te brengen, Carlo Ancelotti moet in zijn tweede seizoen beter doen. Over de kwaliteit van de selectie bestaat geen twijfel. Met sluipschutter Robert Lewandowski beschikt het over één van de beste spitsen ter wereld, daarachter is de weelde met onder meer Arjen Robben, Franck Ribéry, James Rodriguez, Thomas Müller en Kingsley Coman groot. Op het middenveld kreeg Thiago Alcantara er met Corentin Tolisso er een dure partner bij, terwijl in doel nog steeds (de op dit moment revaliderende) Manuel Neuer de show steelt.

- Technische fiche-

* Gesticht in 1900

* Kleuren: rood en wit

* Stadion: Allianz Arena (75.024 plaatsen)

* Coach: Carlo Ancelotti (Ita)

Palmares:

Landskampioen (27x), laatste keer in 2017

Beker (18x), laatste keer in 2016

Ligabeker (6x), laatste keer in 2007

Supercup (6x), laatste keer in 2017

Europacup I/Champions League (5x), laatste keer in 2013

Wereldkampioenschap voor clubs (1x): 2013

Wereldbeker/Intercontinental Cup (2x): 1976, 2001

Europacup II/UEFA Cup (2x): 1967, 1996

Europese Super Cup (1x): 2013

Bayern wil nog eens schitteren in de Champions League. Foto: BELGAIMAGE

Celtic Glasgow

Decennialang woedde er in Schotland een grote tweestrijd. Celtic Glasgow en Rangers FC vochten elk jaar uit wie de beste was. De blauwbloezen trekken nog steeds aan het langste eind, met in totaal 54 titels. Maar sinds het faillissement in 2012 heerst Celtic als een keizer over de Schotse competitie, met zes titels op rij. In de Scottish Cup kon het desondanks maar twee keer vieren, in 2013 en 2017. Met een totaal van 37 eindwinsten troeft het in die categorie zijn grote stadsrivaal wel af.

Op het Europese toneel is Celtic al lang geen grootheid meer. Het Schotse voetbal verloor zijn voeling met de grotere Europese competities, al zal Anderlecht zijn tenen mogen uitkuisen voor de confrontaties met de traditieclub. Met de Franse spits Moussa Dembélé heeft Celtic een goudhaantje in zijn rangen, achteraan met paars-wit voorbij Rode Duivel Dedryck Boyata geraken. Daarnaast kunnen de Schotten rekenen op ervaren pionnen als Scott Brown, Craig Gordon, Scott Sinclair en Leigh Griffiths.

- Technische fiche -

* Gesticht in 1888

* Kleuren: groen en wit

* Stadion: Celtic Park (60.411 plaatsen)

* Coach: Brendan Rodgers (NIe)

Palmares:

Landskampioen (48x), laatste keer in 2017

Beker (37x), laatste keer in 2017

Schotse Ligabeker (16x), laatste keer in 2017

Europacup I: 1967