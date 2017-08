Rampzalige avond voor Club Brugge: Europees uitgeschakeld na flauwe vertoning in Griekenland

Club Brugge is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Nadat het de heenmatch in eigen huis had afgesloten met 0-0 tegen AEK, verloor het vanavond in Griekenland kansloos de terugmatch met 3-0. Geen Europees voetbal dus voor blauw-zwart, dat eerder ook al verloor in de voorrondes van de Champions League. Zo is Zulte Waregem de enige overgebleven Belgische ploeg in de Europa League, nadat eerder AA Gent en Oostende al werden uitgeschakeld.

Club-coach Ivan Leko verraste met zijn opstelling voor deze cruciale wedstrijd. Weg met de driemansverdediging, voorin moesten Dennis én Vossen én Diaby voor de doelpunten zorgen. Een 4-3-3 dus, met Engels centraal in de verdediging naast Denswil en de drie spitsen-in-vorm van Club Brugge voorin. Bij AEK ontbrak Livaja na de rode kaart in Brugge, Hugo Almeida begon op de bank.

Club Brugge begon dan wel met — op papier — een aanvallende ploeg, van uitgespeelde aanval was er in de eerste helft geen sprake bij blauw-zwart. Integendeel, blauw-zwart kwam al na vier minuten goed weg. Palacios verloor zijn kopbalduel, maar de Colombiaanse verdediger van Club haalde vijf seconden later wel opgelucht adem toen de Griekse Belg Viktor Klonaridis op de paal trapte.

Foto: BELGA

Het vroege waarschuwingsschot hielp de Bruggelingen niet, de motor sloeg nooit aan in de eerste 45 minuten. De enige Brugse kans kwam via Vossen, maar die nam de afvallende bal na een vrije trap van Vormer helemaal niet goed op de slof. Nog voor het halfuur volgde dan de pijnlijke tegengoal voor Club. Doelman Horvath kwam onoordeelkundig uit zijn doel en haalde Andre Simoes onderuit: terecht penalty voor AEK. Lazaros stuurde de Amerikaan de verkeerde kant uit en legde de 1-0 in het mandje voor AEK.

Op zich nog geen probleem, want met één doelpuntje zou Club Brugge zich nog steeds plaatsen voor de groepsfase Europa League. Tenminste, als het bij die 1-0 zou blijven. Dat lukte echter niet, nog voor het rustsignaal duwde Simoes de 2-0 voorbij Horvath, die aanvankelijk de kopbal van Galanopolous tegen de lat kon deviëren. Club ging met een dubbele achterstand de rust in, gepaard met heel wat kopzorgen en twijfels.

Foto: Photo News

Aan de start van de tweede helft voerde Leko twee wissels door. Jelle Vossen en Helibelton Palacios werden vervangen door Lior Refaelov en Dion Cools. Club schoot meteen goed uit de startblokken, een goede plaatsbal van Diaby werd door doelman Anestis nog van onder de lat gehaald. Club putte moed uit die poging, maar deed te weinig met de druk die het in de eerste tien minuten van de tweede helft ontwikkelde. Op het uur gooide Ivan Leko zijn laatste troef op tafel: Dennis werd naar de kant gehaald voor Anthony Limbombe.

Drie wissels opgebruikt voor het uur. Dan zeg je: "Neen, mijn plan was vandaag niet het goede." Zeer spijtig. #AEKClu — Guillaume Maebe (@GuillaumeMaebe) August 24, 2017

De joker van Ivan Leko bleek echter weinig te veranderen aan de situatie. AEK wist dat de buit binnen was, en maakte het Club Brugge nog wat extra moeilijk in het slot. In de toegevoegde tijd legde matchwinnaar Simoes de 3-0 eindstand vast. Zo zit het Europese avontuur van Club Brugge er al na 4 wedstrijden op zit. Daarin kon Club nooit winnen. Zo spelen er dit seizoen slechts twee Belgische ploegen Europees in de groepsfase: kampioen Anderlecht zit in de Groep des Doods in de Champions League, bekerwinnaar Zulte Waregem weet vrijdagmiddag zijn drie tegenstanders.

Foto: BELGA

Foto: EPA