Deze blanke suprematist krijgt straks een dodelijke injectie, maar zelfs de maker van het middel protesteert

Donderdag, omstreeks 11.00 uur onze tijd, wordt voor het eerst in 1,5 jaar een executie uitgevoerd in de Amerikaanse staat Florida. De man die terechtstaat is een blank suprematist met meerdere moorden op zijn conto. Zijn motieven zijn van racistische en homofobe aard. De executie is uiterst controversieel, zodanig zelf dat Janssen Pharmaceutica zich mengt in de discussie.

Het palmares van Mark Asay is niet min: de intussen 53-jarige blanke suprematist zit al 29 jaar op ‘death row’ voor een racistische en een homofobe moord, maar nu lijken zijn dagen geteld.

In de zomer van 1987 trekt Asay samen met zijn broer Robbie en een vriend, die ze de bijnam Bubba hadden gegeven, naar Jacksonville. De drie heren wouden er op zoek naar prostituees. Tijdens die zoektocht slaat zijn broer een praatje met een zwarte man. Asay steekt een racistische tirade af en schiet de zwarte man zonder verpinken in de borst. De man, Robert Lee Booker, kan ontkomen, maar wordt later dood teruggevonden in een steegje. “Je moet een n****¨laten zien wie de baas is”, zegt Asay tegen Bubba. De mannen zetten hun zoektocht voort.

Illustratie. Foto: AFP

Later op de avond vinden ze uiteindelijk een prostituee die bereid is de heren oraal te bevredigen. De dame in kwestie heet Renee. Enig caveat: Renee is eigenlijk een man - in drag - verkleed als vrouw. Zijn echte naam is Robert McDowell. Asay schiet McDowell tot zes keer toe in de borst. Achteraf zal Asay verklaren dat McDowell het gezelschap in de zak had gezet tijdens een drugsdeal. McDowell zou 10$ wisselgeld voor zich hebben gehouden.

1988: ter dood veroordeeld

Een jaar later verschijnt Asay voor de rechter die hem ter dood veroordeelt. Hij laat het hier niet bij en gaat in beroep, meerdere malen zelfs en slaagt dankzij een waren procedureslag zijn sterftedatum te rekken.

Niet enkel Asay zelf, maar ook verscheidene mensenrechtenorganisaties strijden tegen de uitvoering van de doodstraf in Florida. Begin 2016 verbood het Amerikaanse hooggerechtshof de staat Florida om nog executies uit te voeren gezien daar de rechter - en niet de jury - de laatste zeg heeft in de strafmaat. Het hooggerechtshof stelde dat dat tegen de grondwet ingaat. De pro-doodstraf gouverneur Rick Scott pareerde de beslissing door nieuwe wetgeving te stemmen die de doodstraf mogelijk maakt als de jury unaniem stemt.

Raciale spanning, zelfs Janssen mengt zich

De rechter die het laatste beroep van Asay afketste merkte op dat “Asay de eerste blanke man die ter dood zal gebracht worden voor de moord op een zwarte man”. Hij betreurt dat vandaag nog “de doodstraf op uiterst arbitraire wijze toegepast wordt”.

Foto: REUTERS

Nog controversiëler dan de feitelijke uitvoering is de gebruikte dodelijk cocktail van medicijnen. Voor het eerst wordt het verdovende middel Etomidaat gebruikt, tot grote woede van Janssen Pharmaceutica. Het bedrijf patenteerde het verdovende middel in de jaren 60. Het is overigens nooit eerder gebruikt bij een executie.

De cocktail bestaat uit drie bestanddelen. Het Etomidaat moet de terdoodveroordeelde verdoven, dan volgt Rocuroniumbromide wat een verlammende werking heeft. Tot slot wordt Kaliumacetaat toegediend, met een hartstilstand als gevolg.

“Janssen ontwikkelt medicijnen om levens te verbeteren en te redden”, zei een woordvoerder aan The Washington Post. “We veroordelen het gebruik van onze medicijnen in het dodelijke injecties voor het uitvoeren van de doodstraf.”

Het bedrijf is overigens niet het eerste dat zich daartegen uitspreekt. Zo heeft ook Pfizer, een andere farmagigant, zich hevig verzet tegen het gebruik van hun medicijnen bij executies. Het bedrijf heeft dan artificiële schaarste gecreëerd om te vermijden dat ‘hun’ medicijnen gebruikt kunnen worden.

Los daarvan, zet deze executie wel de deur open voor 362 andere terdoodveroordeelde gevangen. Hun dagen zijn geteld.