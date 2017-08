Anderlecht-spelers reageren gemengd op zware CL-loting: “Maar we mogen niet denken dat we kansloos zijn”

Anderlecht - Bij de commerciële dienst van Anderlecht schreeuwden enkele werknemers het uit van geluk toen na Bayern en PSG ook de Schotse traditieclub Celtic, de club van Rode Duivel Dedryck Boyata, ingedeeld werd in poule B. Leander Dendoncker begrijpt waarom. “Bayern is de grootste club van Duitsland. PSG is de grootste club van Frankrijk. Celtic is de grootste club van Schotland. Bayern en PSG behoren tot de allergrootste clubs ter wereld. Je mag dus gerust zeggen dat we drie toppers geloot hebben”. Doelman Frank Boeckx wil niet gezegd hebben dat paars-wit helemaal kansloos is. Herman Van Holsbeeck vindt dat Anderlecht resoluut voor de derde plaats moet gaan.

Anderlecht werd donderdag bij de loting voor de groepsfase van de Champions League ondergebracht in een poule met Bayern München, Paris Saint-Germain en Celtic. Doelman Frank Boeckx, die na zijn geslaagde rugoperatie de concurrentie moet aangaan met Matz Sels, sprak de pers met blinkende ogen toe. “Dit is een droomaffiche, maar we mogen niet op voorhand denken dat we kansloos zijn”, reageerde Boeckx donderdagavond in het Constant Vanden Stock-stadion.

“We hebben een droomaffiche gekregen. PSG en Bayern München zijn wereldploegen en gaan volop meestrijden voor de eindzege in de Champions League. Celtic is dan weer een echte traditieclub. Op Celtic Park zal er een geweldige sfeer heersen, daar kunnen we nu al naar uitkijken”, reageerde Boeckx. “Olivier Deschacht zei me al dat het een onvergetelijke ervaring zal zijn. Tegen Bayern, PSG of Celtic spelen, dat zijn dingen die je later aan je kinderen en kleinkinderen kan vertellen.”

Foto: Photo News

“We zullen op de toppen van onze tenen moeten lopen om ons te kunnen meten met die ploegen. Het is een uitgelezen kans om te kijken waar we staan. Maar we mogen niet bij voorbaat denken dat het verloren is. We moeten geloven in onze kansen en met opgeheven hoofd de confrontatie aangaan. Hier hebben we vorig seizoen zo hard voor gewerkt. We staan nu tussen de grote ploegen, laten we er dan ook maar van genieten. Elke wedstrijd moet gespeeld worden. Het is moeilijk te voorspellen in welke wedstrijden we punten kunnen rapen. Als zij hun topniveau halen, zal het moeilijk worden om iets te winnen. Maar als zij een slechte dag hebben of Anderlecht onderschatten, kunnen we wel iets rapen.”

Dendoncker: “Willen ons laten zien in Europa”

“Bayern is de grootste club van Duitsland. PSG is de grootste club van Frankrijk. Celtic is de grootste club van Schotland. Bayern en PSG behoren tot de allergrootste clubs ter wereld. Je mag dus gerust zeggen dat we drie toppers geloot hebben”, aldus Leander Dendoncker. “Je krijgt wel drie mooie affiches voorgeschoteld, maar je weet dan natuurlijk ook dat het moeilijk wordt om te overleven in deze poule. Zelfs voor de derde plaats zal het knokken worden. Celtic zal door het enthousiasme van zijn supporters ook een lastige tegenstander worden. Maar we willen ons laten zien in Europa. We zullen er alles aan doen om enkele knappe resultaten neer te zetten.”

Foto: Photo News

Herman Van Holsbeeck: “Voluit voor derde plaats”

“We gaan voor die derde plaats, zodat we Europees kunnen overwinteren”, blikte Herman Van Holsbeeck vanuit Monaco vooruit. “Je kan voor de supporters geen betere loting hebben. Voor hen is dit een ongelooflijke droomaffiche. Het Constant Vanden Stock-stadion zal drie keer uitverkocht zijn”, weet de manager van de landskampioen. “Maar sportief wordt het een hele zware dobber. PSG en Bayern München zijn wereldploegen. Dat tweetal steekt er met kop en schouders bovenuit. Het is een enorme eer dat we met Neymar de duurste speler ter wereld (met een transferwaarde van 222 miljoen euro, nvdr.) in het Constant Vanden Stock-stadion mogen ontvangen.”

“Celtic is de enige van de drie tegenstanders die haalbaar is. Tegen de Schotten kunnen we hopelijk punten pakken. We gaan voluit voor de derde plaats en dat lijkt op een rechtstreeks duel met Celtic uit te gaan draaien”, aldus Van Holsbeeck. De derde plaats in de groepsfase van de Champions League levert een ticket voor de zestiende finales van de Europa League op.

Foto: Photo News