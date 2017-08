IHECS-student opgesloten in Turkije: vader en Reynders ontmoeten elkaar morgen om een oplossing te zoeken

De vader van Loup Bureau, de Franse student aan de Brusselse journalistenschool Ihecs die al bijna een maand opgesloten zit in Turkije, heeft vrijdag een ontmoeting met minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. Dat bleek donderdag na een steunbijeenkomst in Parijs. Vader Loïc Bureau hoopt dat die actie het startschot kan betekenen van een politieke mobilisering voor de vrijlating van zijn zoon.

De bijeenkomst vond plaats in het vierde arrondissement van de Franse hoofdstad. De organisatie Reporters sans Frontières en een steuncomité ontvouwden een spandoek aan het stadhuis met een slogan voor de vrijlating van Bureau. “Het gaat om een politieke aanhouding en het is dus aan de politiek om de situatie op te lossen. In deze krachtmeting roepen we op tot goede wil”, verklaarde de socialistische burgemeester van het arrondissement, Christophe Girard.

De 27-jarige Loup Bureau studeerde nog aan het Ihecs terwijl hij al aan de slag was als journalist. Hij werd op 26 juli opgepakt aan de grens tussen Irak en Turkije, nadat hij in het bezit was van foto’s waar hijzelf opstond in het gezelschap van Syrische Koerdische strijders. Die maakten deel uit van een beweging die door Ankara als terroristische organisatie wordt beschouwd.