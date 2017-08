El Kaddouri verlaat Empoli en tekent voor vier jaar bij PAOK Saloniki

De 27-jarige El Kaddouri was sinds januari van dit jaar aan de slag bij het Italiaanse Empoli in de Serie A. Hij werd toen overgenomen van reeksgenoot Napoli, waar hij maar sporadisch speelminuten kreeg. Bij Empoli kwam hij in vijftien competitiewedstrijden tot drie doelpunten en één assist.

El Kaddouri werd geboren in België en kreeg zijn jeugdopleiding bij Diegem Sport en Anderlecht. In het verleden verzamelde hij ook twee caps bij Belgische nationale beloften, maar uiteindelijk koos hij voor de Marokkaanse nationale ploeg. In 27 interlands maakte hij vijf doelpunten voor Marokko.

I just can't wait to make my debut with this team, and to begin an new and exciting adventure. Thanks #Paok for giving me this opportunity! pic.twitter.com/dY8zshrYSO