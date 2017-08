Transferperikelen bezorgen Dendoncker kopzorgen: “Mentale weerslag”

Anderlecht - RSC Anderlecht speelt op 12 september tegen Bayern München zijn eerste Champions League-wedstrijd in groep B, met daarin ook nog PSG en Celtic Glasgow. Voorlopig is het nog niet duidelijk of ook Leander Dendoncker met paars-wit de verplaatsing naar de Allianz Arena in Duitsland zal maken. “Zolang de transferperiode niet voorbij is, kan alles gebeuren in het voetbal”, zei de middenvelder van Anderlecht donderdag in het Constant Vanden Stock-stadion, waar enkele spelers en bestuursleden de loting volgden in het restaurant.

De 23-jarige Dendoncker heeft bij het bestuur van Anderlecht duidelijk aangegeven dat hij zijn uitstekende seizoen wil bekronen met een toptransfer. Hoewel de landskampioen de middenvelder tot 15 augustus gaf om te vertrekken, zijn de transferperikelen nog niet helemaal voorbij. “Ik weet zelf nog niet of ik blijf of elders ga spelen. Dat zal de komende dagen moeten blijken”, reageerde Dendoncker. “Als ik uiteindelijk niet vertrek, zal ik de knop snel kunnen omdraaien en me volledig inzetten voor Anderlecht. Het klopt dat de transferperikelen een mentale weerslag hebben op mij. Ik probeer alles van me af te zetten, maar dat lukt niet altijd even goed.”