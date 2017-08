Tegen deze ploegen kan Zulte Waregem uitgeloot worden in de Europa League

Nu alle voorrondewedstrijden zijn afgewerkt, weet Zulte Waregem eindelijk waar het voor staat. De enige overgebleven Belgische ploeg in de Europa League zit in pot 3 en gaat vrijdag om 13u in de trommel voor de loting van de groepsfase. Zulte Waregem is zeker van alvast één topaffiche, al zitten in pot 2 ook heel wat grote namen. Een overzicht.