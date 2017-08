Uw poetsvrouw pleegt een aanslag op haar lichaam: dubbel zo veel risico op fatale longziekte

Schoonmakers overlijden stukken vaker aan longziekten dan bedienden en kaderleden. Doctoraatsstudente Laura Van Den Borre (VUB) telde zelfs meer dan dubbel zo veel overlijdens onder poetsvrouwen- en mannen door aandoeningen als chronische bronchitis en longemfyseem. Het verband heeft wellicht te maken met de inademing van chemische poetsmiddelen, schimmels en stof.

Met bijna 200.000 zijn ze: mannen en vrouwen die onze huizen poetsen, kantoren schoonmaken of met grof geschut de industrie ontsmetten. Maar terwijl zij de wereld properder maken, plegen ze wel een aanslag op hun eigen lichaam.

“Deze mensen worden zo vaak over het hoofd gezien, terwijl ze overal aanwezig zijn. Hun gezondheid staat op het spel en ondertussen hebben we niets door”, zegt Laura Van Den Borre, doctoraatsstudente aan de vakgroep sociologie van de VUB.

In haar studie brengt ze aan het licht dat schoonmakers vaker overlijden door bepaalde ziekten dan bedienden en kaderleden. Ze vertrok van de gehele werkende Belgische bevolking in 1991 met een leeftijd tussen de 30 en 60 jaar. Tot 2011 bekeek ze wie intussen overleed en wat de doodsoorzaak was. In totaal analyseerde ze 202.339 overlijdens bij mannen en 58.592 bij vrouwen.

Daaruit blijkt dat er in die periode 45 procent meer sterfte was bij mannelijke schoonmakers dan bij bedienden en kaderleden. Bij poetsvrouwen gaat het om een verhoogd sterfterisico van 16 procent. Grote boosdoeners zijn de longziekten.

Foto: Marec

Vooral chronische longaandoeningen als bronchitis en longemfyseem – waarbij longblaasjes verloren gaan – spannen de kroon. In de onderzochte periode stierven schoonmakers dubbel zo vaak aan die ziekten dan bedienden. Ook nadat de effecten van roken eruit waren gefilterd, bleven de verschillen groot. De precieze oorzaak heeft Van Den Borre niet onderzocht, “maar internationaal onderzoek heeft al uitgewezen dat er een effect is op de longen van chemische poetsmiddelen en biologische stoffen als schimmels en stof”, zegt ze. “Nu is er voor het eerst ook een duidelijke link vastgesteld tussen schoonmaken en sterfte.”

Poetsmiddelen thuis

Opvallend: de effecten zijn het grootst bij huishoudhulpen. Pia Stalpaert van vakbond ACV schrikt van de cijfers. “Je zou denken dat het in de industriële schoonmaak erger zou zijn omdat daar heel straffe middelen worden gebruikt”, zegt ze. “Aan de andere kant: de poetsmiddelen die we thuis gebruiken, zijn berekend op normaal gebruik, pakweg twee keer per week. Wat als je daar meermaals per dag aan wordt blootgesteld?”

Van Den Borre vindt dat er meer onderzoek moet komen naar de ademhalingsproblemen in de poetsindustrie en pleit voor extra preventie en training. Al gebeurt er volgens de sector nu al veel. Zo bestaan er bij de dienstenchequebedrijven handleidingen over het gebruik van poetsmiddelen.

“Ze dragen ook poetskledij, handschoenen en veiligheidsschoenen”, zegt Peter Van de Veire van het Vormingsfonds Dienstencheques, dat opleidingen organiseert voor de sector. “Er komt wel een studie om de werkbaarheid van de job en mogelijke gevaren te onderzoeken.”