Roger Vanden Stock zet Dendoncker op zijn plaats: “Geld vervuilt alles”

Bij Anderlecht blijft Leander Dendoncker aansturen op een transfer. Voorzitter Roger Vanden Stock (75) is daar ontgoocheld over, want ondertussen miste RSCA zijn start met 4 op 12. Vanden Stock zette Dendoncker gisteren op zijn plaats.

Er is nog geen aanvaardbaar bod voor Leander Dendoncker, maar toch vreest Anderlecht zijn middenvelder nog te verliezen. “Ik spreek momenteel met geen enkele club”, aldus Herman Van Holsbeeck. “Maar ik voel dat de hele transfermarkt nog zal bewegen als PSG straks Mbappé koopt van Monaco.”

Roger Vanden Stock zal blij zijn als de markt op 1 september is gesloten. “Dendoncker is niet op zijn niveau”, zei de voorzitter aan La Dernière Heure. “Hij is meer met een transfer bezig dan wat anders. Het liefst wil ik dat Leander blijft, maar ik ga geen speler tegen zijn goesting houden zoals Aruna indertijd. Er zullen in de laatste transferweek nog honderden miljoenen vloeien en als er straks bij ons een dikke 20 miljoen op tafel komt, zullen we misschien overstag gaan. Geld vervuilt alles, zelfs een gast als Dendoncker.”

Op de CL-loting sprak Van Holsbeeck alvast met Dendoncker zijn ­makelaar Christophe Henrotay, die ook Tielemans begeleidt. RSCA wil met Dendoncker toewerken naar een transfer in juni 2018. Henrotay ziet dat zitten, maar de speler minder. “Henrotay is een goeie makelaar”, vervolgde Vanden Stock. “Maar zaakwaarnemers moeten nu vechten om spelers als Dendoncker te behouden. Daarom moet de makelaar soms luisteren naar de grillen van de speler. De druk van het grote geld wordt stilaan onhoudbaar. Als je de inflatie van de spelerslonen ziet... We kunnen niet blijven volgen. Kijk, als Dendoncker nu nog vertrekt, is er geen tijd om nog een vervanger te halen. Dan spelen managers de tijdsdruk tegen je uit en eisen ze het maximum. Anderlecht probeert zijn geld wel intelligent te beheren, maar er zijn limieten.”

Slechte start

Ondertussen haalt Dendoncker net als heel Anderlecht niet meer het niveau van vorig jaar en begon RSCA de competitie met 4 op 12. Vanden Stock trok daarom maandag naar de training. “Ik zie soms krampen bij de tegenstanders en ben boos omdat onze jongens – niet alleen Leander – het maximale niet geven. De coach moet hen moet motiveren? Ook voor Weiler is een remedie vinden niet zo simpel . Een Dendoncker naast de ploeg zetten, ligt moeilijk als je hem wil houden. Ik hoop dat Teo, Dendoncker en de anderen zich zondag herpakken op Gent.”