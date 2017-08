Dit topmodel heeft geen al te hoge dunk van opdringerige NBA-speler...

De Letse center van de New York Knicks, Kristaps Porzingis, weet wat hij wil. Drie maanden geleden stuurde de basketter voor het eerst een bericht naar het Kroatische topmodel Ines Nikic op Instagram.

Al snel ontdekte Porzingis dat de Kroatische nog niet meerderjarig was en verbrak hij het contact. Kort na haar 18de verjaardag ontving Nikic echter opnieuw een boodschap van de Letse basketter, met de vraag hem ook te ‘volgen’ op Instagram. En zelfs meer: voor hem was het “een kwestie van leven en dood”. Maar de Kroatische schone leek niet echt geneigd om op dat verzoek in te gaan en plaatste het privégesprek op de sociale media. Een pijnlijke publieke vernedering voor Porzingis.

