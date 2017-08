CLUBNIEUWS. Bjorn Engels kan ideale pion worden voor Premier League-ploeg, Gent lost crisis op met etentje

Club Brugge likt zijn wonden na de Europese uitschakeling tegen AEK Athene. Door het ontbreken van Europees voetbal moet blauw-zwart misschien wel zijn ruime kern afslanken. Eén van de mogelijke vertrekkers is Bjorn Engels. De centrale verdediger wordt opnieuw genoemd bij Stoke, dat in hem een ideale pions ziet voor een driemansdefensie. Ook Gent likt trouwens zijn wonden, de Buffalo’s probeerden donderdag de crisis te bezweren op restaurant in de Gentse binnenstad. Uw dagelijkse portie clubnieuws.

CLUB BRUGGE. Stoke denkt nog steeds aan Engels

Met Decarli heeft Club Brugge al een extra versterking centraal in de defensie te pakken, waardoor er weldra een versnelling verwacht mag worden in de uitgaande transfers van Engels en/of Denswil. Voor die eerste is Stoke City nog steeds concreet. De Engelsen zoeken in eerste instantie nog een extra middenvelder, maar als er nadien nog extra budget is, wil trainer Mark Hughes overwegen om in de buidel te tasten voor Engels. Hughes ziet in de Belg een ideale pion voor zijn driemansdefensie en kan zonder veel moeite negen miljoen euro op tafel leggen. Ook de Oostenrijker Kevin Wimmer van Tottenham is in beeld, al moet hij wel minstens zestien miljoen euro kosten. Sampdoria bood eerder al acht miljoen euro voor Engels – in twee schijven van vier – maar dat bleek niet voldoende te zijn. Engels heeft nog andere pistes.

AA GENT. Crisis oplossen door etentje

In tijden van crisis hoor je de rangen te sluiten. Hoe kun je dit als spelersgroep beter bereiken dan tijdens een gezellig etentje, dachten ze bij AA Gent. Dus trokken ze gisteravond naar de Gentse binnenstad voor een hapje en een drankje. Andreas Burssens, de 18-jarige centrale verdediger van de Gentse beloften, werd door bondscoach Gert Verheyen opgeroepen voor de nationale U19.

ANTWERP. Van Damme speelgerechtigd

Jelle Van Damme zal zondag debuteren tegen Oostende. Net als de middenvelder Nader Ghandri raakte hij gisteren speelgerechtigd. Een voor de wedstrijd van zondag in Oostende afgeroomde Antwerpkern werkte een training achter gesloten deuren af. Dat gebeurde nog steeds zonder de (zwaar) geblesseerden Oulare, Owusu en Camus. Oulare staat nog een zestal weken aan de kant. Jezina, op papier tweede doelman, ondervond nog steeds last aan de rug en trainde individueel. De testende Vargas incasseerde een trap en hield het bij verzorging.

KV MECHELEN. Al 9.700 abonnementen verkocht

KV Mechelen heeft zijn abonneerecord nog wat scherper gesteld. Het verkocht intussen al 9.700 seizoenskaarten, 201 stuks meer dan het vorige record. Behalve Nicklas Pedersen, El Messaoudi en de andere (langdurig) geblesseerden trainde gisteren iedereen mee.

KV OOSTENDE. Bjelica staat op de lijst

KV Oostende overweegt sterk om nog een nieuwe linksback te halen. Eén van de opties is Aleksandar Bjelica (23, foto) van KV Mechelen. Voor Luc Devroe is het wel een lastige knoop om door te hakken. Komt er een nieuwe linksback, dan schuift Milic terug naar het centrum en zijn er – met ook nog Tomasevic en Lombaerts – drie linksvoetige centrale verdedigers. Bovendien is Bjelica naast een uitstekende voetballer geen simpel karakter.

De Serviër weigerde vorig seizoen een verlenging, liep nadien de kantjes eraf en speelde nu nog geen enkele match, net omdat hij op een transfer mikt. Bjelica droomt van de Bundesliga, maar Malinwa staat voor alles open, als er maar boter bij de vis komt. Ook een uitleenbeurt met een fikse huursom en een bijhorende aankoopoptie blijft bespreekbaar.

STANDARD. Sa voor beroepscommissie

Orlando Sa trekt vandaag om 10 uur samen met juridisch directeur Pierre Locht naar de beroepscommissie van de KBVB. De Portugese Standard-spits vecht er zijn drie speeldagen schorsing aan voor zijn rode kaart tegen STVV (1-0).

WAASLAND-BEVEREN. Schwartz hervat looptraining

De manschappen van Clement werkten gisteren hun voorlaatste training af in aanloop van de wedstrijd zaterdag op STVV. Clement wil niks aan het toeval overlaten en trainde op kunstgras. De revalidatie van Vanzo, De Schutter en Schwartz verloopt volgens schema. Schwartz, die al vijf maanden revalideert van een knieletsel, is voor het eerst gaan lopen. De Deense aanvaller voelt progressie, al zal hij nog enkele maanden moeten revalideren. Fans betalen zaterdag 20 euro voor een zitplaats en 15 euro voor een staanplaats, kinderen 10 euro.

ZULTE WAREGEM. Spelers volgden samen loting

Het bestuur vertrok gisteren vanuit Rijsel naar Nice om er vandaag de loting bij te wonen. Vanmorgen wordt er vroeger getraind en na een lichte maaltijd volgen de spelers samen de loting. Nadien geeft Dury duiding bij de tegenstanders. De selectie vertrekt morgen rond 13 uur naar Charleroi. Onderweg wordt halt gehouden voor een maaltijd. Na de terugkeer van Cordier wordt verder werk gemaakt van de dossiers van Reichert en Cordaro. Er zijn tickets in voorverkoop beschikbaar voor Kortrijk.