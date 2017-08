Arrestatiebevel uitgevaardigd tegen voormalige premier van Thailand

Het Thaise hooggerechtshof heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige eerste minister Yingluck Shinawatra. Ze werd vrijdag verwacht in de rechtbank om het arrest te horen in een zaak rond vermoedelijk wanbeleid in verband met een hulpprogramma voor rijsttelers, maar is niet komen opdagen.

De uitspraak van het arrest werd uitgesteld tot 27 september. Volgens een rechter van het hooggerechtshof had de vroegere premier om een uitstel van het arrest gevraagd omdat ze gezondheidsproblemen had. Ze slaagde er echter niet in om een medisch attest voor te leggen, waardoor de rechters vermoeden dat ze probeert te ontsnappen aan een vervolging. Haar advocaat liet weten niet te weten waar Yingluck Shinawatra zich bevindt.

Indien Yingluck op 27 september opnieuw niet aanwezig is, zal de rechtbank bij verstek oordelen.

Yingluck wordt ervan verdacht via subsidies voor de rijstsector een enorme financiële kater te hebben veroorzaakt in het land. De overheid zou bij Thaise boeren namelijk rijst hebben gekocht tegen een veel hogere prijs dan de marktprijs, wat het land tussen zowat 4 en 17 miljard dollar (tot 14,5 miljard euro) zou hebben gekost.

De ex-premier ontkent de beschuldigingen en spreekt van een gepolitiseerd proces. Ze riskeert een celstraf tot tien jaar.

Aan de rechtbank waren vrijdag duizenden aanhangers van Yingluck samengekomen om hun steun te betuigen.