Moeder laat haar kindjes, 8 en 12, maand lang alleen thuis terwijl zij op vakantie gaat

Een 49-jarige moeder moet zicht verantwoorden voor de rechtbank, nadat ze haar twee kinderen een maand lang alleen thuis liet, terwijl ze zelf op vakantie naar Algerije was vertrokken. De situatie kwam aan het licht toen 8-jarige en 12-jarige met hongerige magen gingen aankloppen bij de buren. Dat schrijven verschillende Franse media.

In de stad Metz, in het noordoosten van Frankrijk besloot een alleenstaande mama dat het hoog tijd was voor haar om op vakantie te gaan. Samen met haar pasgeboren baby vertrok ze op 19 juli naar haar thuisland. In plaats van haar kinderen van 8 en 12 jaar oud mee te nemen, besloot ze de twee helemaal alleen thuis te laten. Een maand lang. Het enige wat ze achterliet was een bankkaart, wellicht met de bedoeling dat ze zo zichzelf zouden kunnen onderhouden.

In het begin konden de twee gemakkelijk hun plan trekken. Maar de kinderen hadden al snel geld tekort. Ze kregen honger en besloten naar de buren te gaan. Die namen hen meteen in huis en gaven ze te eten. Nadat ze een beetje bekomen waren, stapte de buurvrouw van 80 jaar oud naar de sociale dienst, waar ze de zaak onderzochten. De kinderen zijn ondertussen ondergebracht bij pleegouders, gezond en wel.

Vorige week konden de Franse autoriteiten de moeder inrekenen. Zodra ze opnieuw in het land was na haar reis, werd ze gearresteerd op de luchthaven. Er hangt nu een gevangenisstraf van 2 jaar boven haar hoofd. “Ouder worden, wil ook zeggen dat je verplichtingen hebt. Het is jouw plicht om voor de fysieke en morele gezondheid, veiligheid en opvoeding van jouw kinderen te zorgen”, zo klinkt het bij de rechtbank van Straatsburg.