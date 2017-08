Stoere rapper tuurt zonder brilletje naar zonsverduistering. Even later is hij minder stoer

Een 22-jarige rapper uit het Amerikaanse Brooklyn vertelde maandag erg stoer hoe hij naar de eclips zou kijken, zonder eclipsbrilletje en dus recht in de zon. Een dag later was hij al heel wat minder stoer en moest hij drie van zijn shows noodgedwongen afgelasten.

“Ben ik zo gek om naar de zonsverduistering te kijken zonder brilletje?”, vroeg Joey Bada$$ zich maandag af op Twitter. “Ik heb nog al naar de zon gestaard en nadien zag ik heel de dag kleuren, maar ik ging er niet dood van.”

Am I crazy for watching the eclipse today w no glasses? I've sungazed before and afterwards saw colors for a whole day. I didn't die tho — BADMON (@joeyBADASS) 21 augustus 2017

“Dit is niet de eerste eclips en ik ben zeker dat onze voorouders ook geen fancy brilletjes hadden. Ik ben vrij zeker dat zij destijds ook niet allemaal blind zijn geworden.”

This ain't the first solar eclipse and I'm pretty sure our ancestors ain't have no fancy eyewear. Also pretty sure they ain't all go blind. — BADMON (@joeyBADASS) 21 augustus 2017

De tweets werden op hilariteit onthaalt en haalden duizenden retweets. De rapper werd door sommigen zelfs ‘Joey Badeyes’ gedoopt. Maar dan moest het grappigste nog komen, want een dag later kwam de rapper met een - toegegeven, niet geheel onverwachte - melding.

“Door onvoorziene omstandigheden zijn mijn optredens in Cleveland, Chicago en Toronto afgelast.”

Due to unforeseen circumstances, my Cleveland, Chicago & Toronto shows on the #EverybodyTour are cancelled. — BADMON (@joeyBADASS) 22 augustus 2017

Een dag later wordt ieders vermoeden bevestigd. De rapper heeft duidelijk oogschade opgelopen, maar ziet ook de positieve kant aan zijn plotse populariteit. “Ik zie dubbel, maar cash driedubbel.”