Dender eist derde leven in een week

Denderleeuw - In de Dender ter hoogte van Denderleeuw is vrijdagochtend een wagen in het water gereden. De inzittende, een man, overleefde het niet. Het is al het derde dodelijke incident in de Dender deze week.

Over de omstandigheden van het incident is nog niets geweten. De wagen reed vrijdagochtend het water in. Passanten zagen het voertuig nog net onder water gaan. “De brandweer en duikteams zijn ter plaatse. Maar het staat al vast dat één man overleden is.”

Deze week eiste de Dender al drie levens. In Erembodegem werd dinsdag al een lichaam uit het water gehaald. Een dag eerder was dat het geval aan het sas van Denderleeuw.