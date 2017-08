West Bromwich plukt Burke weg bij RB Leipzig: “Red Bull geeft je vleugels(pelers)”

West Bromwich Albion heeft vrijdag de komst van de Schotse buitenspeler Oliver Burke bevestigd. Burke komt over van het Duitse RB Leipzig en zou zo’n vijftien miljoen euro hebben moeten kosten. Zijn contractduur bij het team van Rode Duivel Nacer Chadli werd niet bekendgemaakt.

De 20-jarige Burke is een jeugdproduct van traditieclub Nottingham Forest. Vorige zomer plukte RB Leipzig de Schot weg uit de Championship en in de Bundesliga kwam Burke helemaal tot ontplooiing. De buitenspeler kwam tot 26 officiële optredens voor die Roten Bullen en was een belangrijke pion in het team van Ralph Hassenhüttl dat de competitie verrassend als tweede beëindigde.

Voor de Baggies is Burke de vierde inkomende transfer, na eerder Jay Rodriguez (Southampton), Ahmed Hegazi (Al Ahly) en Gareth Barry (Everton). Met Chadli twee maal op de bank begon West Bromwich uitstekend aan het Premier League-seizoen. De troepen van coach Tony Pulis wonnen achtereenvolgens van Bournemouth (1-0) en Burnley (0-1).