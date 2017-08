“Dit zijn de sterspelers van Champions League-tegenstander Anderlecht: Kiese Thelin, Harbaoui en Chipciu”

Anderlecht werd donderdag ingedeeld in een loodzware poule in de Champions League: de Belgische landskampioen krijgt Bayern München, Paris Saint-Germain en Celtic Glasgow over de vloer in het kampioenenbal. Het wordt aartsmoeilijk om door te stoten, tenzij er sprake is van onderschatting. En daar geeft een Schotse krant het beste voorbeeld van: “De sterspelers van Anderlecht zijn Isaac Kiese Thelin, Hamdi Harbaoui en Alexandru Chipciu.”