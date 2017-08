Nu al filmopnames gestart over aanslagen in Brussel van vorig jaar

Dit is snel. Een jaar en vijf maanden na de dubbele aanslag in Brussel, zijn de opnames gestart van een film hierover. Regisseur Bas Devos wil met “Ascension” inzoemen op de gevolgen van de aanslagen.

Setfoto met regisseur Bas Devos (met bril).

Op dinsdag 22 maart pleegden ISIS-aanhangers een dubbele aanslag in Brussel. Eerst op de nationale luchthaven. Daarna in het metrostation Maalbeek. 35 mensen kwamen om het leven.

Vandaag is de Vlaamse regisseur Bas Devos gestart met de opnames van de film over die aanslagen. Het verhaal concentreert zich op drie mensen en hun leven in de nasleep van de aanslagen: de Vlaamse huisdokter Wannes, de Italiaanse tolk Alba en de jonge Marokkaan Mehdi. Drie verhalen over mensen die verloren zijn in de grootstad.

De hoofdrollen zijn weggelegd voor Alba Rohrwacher (bekend van de Italiaanse film “Giorni e nuvole “), Lubna Azabal (speelde met Leonardo DiCaprio in “Body of Lies”) en Willy Thomas (oa “In Vlaamse Velden”).

De trailer van Bas Devos’ eerste film ‘Violet”. Lees verder onder de video.

Lof in Los Angeles

Lubna Azabal, speelt de rol van Italiaanse tolk. Foto: Photo12

Dit wordt de tweede langspeelfilm van Bas Devos. Zijn eersteling “Violet” (2014) ging ook al over de nasleep van geweld. Over de 15-jarige Jesse die ziet hoe zijn vriend wordt doodgestoken.

Een paar weken geleden kreeg regisseur Bas Devos nog lovende kritiek in Los Angeles voor zijn eerste film “Violet”. Recensent Noel Murray spaarde de grote woorden niet: “Bas Devos heeft uitzonderlijk vele gevoel voor details. Ooit zal hij een meesterwerk maken.”

De film over de aanslagen komt in het najaar van 2018 bij ons in de zalen.