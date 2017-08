Deze studente dwaalde een maand lang naakt rond in het bos. Nu pas blijkt waarom

Naakt, verdwaasd, vol met schrammen en 18 kilogram lichter. Zo vond een voorbijganger de 25-jarige Lisa Theris op 12 augustus terug aan de rand van een bos in Midland, Alabama. Een maand lang had de jonge studente overleefd door wilde paddenstoelen en bessen te eten. Eerst dacht de politie dat het ging om een ontvoering, maar nu neemt de zaak een onverwachte wending. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media.

Destijds waren de agenten druk in de weer om twee mannen te ondervragen. Manley Davis (31) en Randall Oswald (36) werden gearresteerd als verdachten voor de verdwijning van Lisa. De studente was met de twee mannen op stap toen zij beslisten om in te breken in een jagershuisje op 19 juli. Omdat Lisa er naar eigen zeggen niets mee te maken wilde hebben, liep ze weg.

De ene man beschuldigde de andere van moord en vice versa. Het zag er niet goed voor de jonge vrouw. Maar de agenten vonden geen bewijzen. Intussen konden ze de twee mannen wel beschuldigen van inbraak nadat ze voor omgerekend 34.000 euro aan gerief hadden gestolen uit het jagershuisje.

Onverwachte wending

Nu komt er echter een heel andere kant van het verhaal naar boven. De 25-jarige zou weggelopen zijn tijdens de inbraak en nadien de weg zijn kwijt geraakt. En dat blijkt niet zomaar gebeurd te zijn. De studente zou onder de methamfetamines gezeten hebben. Al enkele maanden voorheen zou ze verslaafd zijn geraakt aan de oppeppende drugs.

“We denken dat ze allemaal high waren”, zo vertelt sheriff Raymond Rodgers aan Daily Mail. “Ik denk dat Lisa aan het hallucineren was en daardoor te ver weg dwaalde. Daardoor raakte ze van het pad en kon ze een maand lang de weg niet terugvinden. Wellicht was ze zo high dat ze haar kleren uitdeed, daarom was ze wellicht naakt.”

Op zoek naar de waarheid

Volgens de vader van Oswald zou ze zelfs helemaal geen 25 dagen in het woud hebben doorgebracht. “Ik ben heel kwaad op mijn zoon. Hij heeft mijn naam besmeurd en van goede vrienden gestolen. Maar Lisa is geen onschuldig prinsesje. Als zijn verloren raakte in het woud voor al die tijd, dan ben ik de paus. Het kan gewoon niet.” De zus van Lisa, Elizabeth Theris, zegt dat de studente niet weet hoe ze in de bossen terecht is gekomen. “Het is heel moeilijk voor haar dat ze het allemaal niet kan herinneren.”

De politie zelf durft nog geen conclusies trekken. “Het is een uniek en speciaal verhaal. We hebben nog enkele belangrijke antwoorden nodig. Maar we zijn niet dom. We gaan gewoon de bewijzen volgen.”