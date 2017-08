Lukaku: “Thierry Henry bij de Rode Duivels is het beste wat me kon overkomen”

Romelu Lukaku is in de zevende hemel met de aanwezigheid van Thierry Henry als T3 van de Rode Duivels. Dat zei hij bij NBC Sports. “Soms stel ik hem wel twee uur aan een stuk vragen.”

“De komst van Henry naar de Rode Duivels is het beste wat me kon overkomen”, aldus Lukaku. “Sinds ik op mijn achttiende naar Engeland kwam, heb ik al de beste leermeesters gehad, misschien wel de vijf beste spitsen van de laatste tien jaar: Didier Drogba, Nicolas Anelka, Samuel Eto’o, Fernando Torres en nu Thierry Henry. Dat is niet slecht, toch?”

“Thierry is voor mij de beste”, vindt Lukaku. De spits heeft een ongekende honger om de beste ter wereld te worden en krijgt daarin assistentie van Henry. “Ik neem zoveel mogelijk van hem mee, of het nu positief of negatief is wat hij te zeggen heeft. Ik beschouw het niet als vanzelfsprekend met iemand als hem te mogen werken. Soms stel ik hem wel twee uur aan een stuk vragen.”