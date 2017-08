Is het nieuwe album van Taylor Swift een uithaal naar Kim en Kanye?

Een sissende slang op Instagram kondigde eerder al haar nieuwe album aan. Taylor Swift weet wel hoe ze Kim Kardashian en Kanye West uit hun tent moet lokken. Nu zijn er nog elementen opgedoken die er volgens veel fans duidelijk op wijzen dat het langverwachte album van Taylor Swift een uithaal is naar Kim en Kanye.

Om haar nieuwe album aan te kondigen verwijderde Taylor Swift al haar vorige foto's op Instagram en zette ze foto's van een slang online. Duidelijk een verwijzing naar de vete met Kim en Kanye.

Het begon allemaal met een stukje tekst uit Kanye's album 'The Life of Pablo'. Daarin rapte hij: "I feel like me and Taylor might still have sex / Why? I made that bitch famous." Taylor Swift was enorm verontwaardigd dat hij haar 'bitch' had genoemd. Kim Kardashian begon zich ook nog eens in de discussie te mengen en liet op Twitter weten dat het 'National Snake Day' was, duidelijk een verwijzing naar de reactie van Taylor Swift.



Wait it's legit National Snake Day?!?!?They have holidays for everybody, I mean everything these days! ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 17 juli 2016

Na de slang postte Taylor Swift nu ook een teaser en cover van haar album 'Reputation', dat op 10 november verschijnt. En daar zitten volgens de fans ook heel wat verwijzingen in naar de vete. Taylor Swift zou haar 'reputatie' willen redden en het lettertype zou heel hard lijken op dat dat Kanye West gebruikte voor de promo van 'Life of Pablo'.

The font used for #REPUTATION is called Kanye Life of Pablo ?? pic.twitter.com/TvbehzVHm4 — Taylor Swift News (@TSwiftDailyNews) 23 augustus 2017

In het nieuwe nummer 'Look What You Made Me Do' zingt Taylor Swift ook "I don't like your little games/Don't like your tilted stage". En op zijn laatste tournee performt Kanye West inderdaad op een gekanteld podium.

Een bericht gedeeld door Taylor Swift (@taylorswift) op 23 Aug 2017 om 9:39 PDT

Website Buzzfeed vindt ook de keuze van de fotograaf van de albumcover bijzonder opvallend. Taylor Swift ging in zee met Mert & Marcus, een fotograaf die eerder al een foto met Kim Kardashian op Instagram postte en bevriend zou zijn met het koppel.