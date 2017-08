Radja Nainggolan stopt met de Rode Duivels

Radja Nainggolan stelt zich niet langer beschikbaar voor de Rode Duivels, zo werd bevestigd aan onze redactie. De middenvelder van AS Roma werd door Roberto Martinez niet opgeroepen voor de interlands tegen Gibraltar en Griekenland, nadat hij disciplinair gestraft werd wegens het missen van de theoretische voorbereiding voor de interland tegen Estland.

Roberto Martinez gaf op zijn persconferentie slechts een korte uitleg op de niet-selectie van Radja Nainggolan. “Dit is geen straf, ik kies gewoon voor anderen”, bleef Martinez diplomatisch. Na het nieuws van zijn niet-selectie nam Nainggolan echter een besluit: hij stopt bij de Rode Duivels.

In de interland tegen Estland speelde Roberto Martinez met Marouane Fellaini en Axel Witsel op het middenveld. Radja Nainggolan zat en bleef ook op de bank. Dat was geen tactische wissel in het systeem van Martinez, wel een disciplinaire sanctie. Nainggolan kwam namelijk te laat voor de theoretische voorbereiding en werd dus op de vingers getikt door Martinez.

