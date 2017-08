Jacob (10) redt leven van zijn tweejarig broertje door een filmscène na te spelen

Een tienjarige jongen uit de Amerikaanse staat Michigan heeft het leven van zijn broertje gered. Dat deed hij door een scène na te spelen uit één van zijn favoriete films. De jongen wordt nu als held onthaald en krijgt zelfs complimenten van Hollywoodster Dwayne ‘The Rock’ Johnson.

Toen Jacob onlangs zijn twee jaar oude broertje Dylan met zijn gezicht naar beneden in het zwembad zag drijven, schoot hij niet in paniek. Nee, Jacob herinnerde zich een scène uit één van zijn favoriete films, ‘San Andreas’. Hij slaagde erin zijn broertje op het droge te trekken en gaf hem een hartmassage, net zoals hij ‘The Rock’ had zien doen in de film.

10-year-old boy saves 2-year-old brother from drowning after learning how in @TheRock's movie 'San Andreas.' https://t.co/Omq9iHwCKd — Maxwell White (@MaxWhiteWXYZ) 24 augustus 2017

Dylan werd naar het ziekenhuis gevoerd, waar hij volledig herstelde. Toen Dwayne Johnson, die de hoofdrol speelt in ‘San Andreas’, van zijn heldendaad hoorde, maakte hij meteen zijn felicitaties over via Twitter.

“Wauw. Fantastisch verhaal. Ik geef je een Twitter-schouderklop, Jacob, voor het redden van het leven van je broertje. Je bent een echte held. We zijn allemaal trots op je!”

Wow amazing story. Giving you a Twitter Jacob for saving your little brother's life. You're a real life hero. We're all proud of you! DJ https://t.co/M34d2NIYIy — Dwayne Johnson (@TheRock) 24 augustus 2017

‘San Andreas’ is een rampenfilm uit 2015, waarin Californië wordt getroffen door een zware aardbeving. De film haalt een vernietigende score van 49% op filmsite RottenTomatoes, maar dit verhaal bewijst dat ernaar kijken dan toch niet altijd nutteloos tijdverlies is.