Mooie maar zware loting voor Zulte Waregem in Europa League

Zulte Waregem werd in groep K ingedeeld, samen met Lazio Roma, Nice en Vitesse. Lazio kennen we vooral als de club van Rode Duivel Jordan Lukaku, bij Nice spelen met Mario Balotelli en Wesley Sneijder tegenwoordig enkele grote namen. Het Nederlandse Vitesse sloot het rijtje voor een ouderwetse België-Nederland. Een mooie, maar zware loting voor de troepen van coach Francky Dury.

Zulte Waregem was als bekerwinnaar rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Essevee is na de vroegtijdige uitschakeling van Club Brugge, AA Gent en KV Oostende nu al het enige Belgische team dat nog overblijft in de Europa League.