Nieuw concept H&M komt straks naar ons land

Arket in Kensington Gore in Londen Foto: Arket

De Zweedse modegroep H&M heeft er met Arket nog een nieuw concept bij. Op vrijdag 25 augustus opent een winkel in de Londense Regent Street, midden september is ons land aan de beurt. De eerste Belgische vestiging komt in Avenue de la Toison d’Or 15 in de Brusselse deelgemeente Elsene.

In Arket kunnen klanten zich verwachten aan kledij voor mannen, vrouwen en kinderen met een vette knipoog naar Scandinavisch minimalisme. In de rekken niet om de haverklap een nieuwe collectie, wel basics die altijd beschikbaar zullen zijn in verschillende kleuren. Bepaalde klassiekers zullen aangepast worden aan de seizoenen, al blijft de snit van de stuks gelijk.

Foto: Arket

Volgens Ulrika Bernhardtz, creatief directeur van Arket, ligt de focus in het nieuwe winkelconcept op kledij die je echt nodig hebt, maar dan de beste versie ervan. Daarmee komen de prijzen in de winkel in een iets hoger segment terecht dan die van de vertrouwde H&M. Naast de Arket-kledij, zijn in de eenvoudig ingerichte shops ook spulletjes voor in huis en andere merken waaronder Adidas, Nike en Veja te koop.