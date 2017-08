Standard-vrouwen verpletteren Letse tegenstander in tweede partij

Standard Fémina heeft vrijdagmorgen zijn tweede groepswedstrijd in de voorronde van de Champions League vrouwenvoetbal makkelijk gewonnen. De Letse vrouwen van Rigas gingen in het Estse Parnu met 8-0 onderuit.

Marinucci (4.), Gelders (19. en 36.), Wajnblum (26.), Cranshoff (39.), Hannecart (56. en 62.) en Wolters (67.) zorgden voor de Luikse doelpunten. Parnu en Ajax nemen het om 17u00 in de andere groepswedstrijd tegen elkaar op.

De Standard-vrouwen wonnen dinsdag ook hun eerste groepswedstrijd al. Thuisploeg Parnu ging toen met 0-2 voor de bijl. Volgende week maandag (om 17u00) wacht in de laatste groepswedstrijd Ajax.

Veertig teams werden vrijdag in tien groepen ondergebracht, zij strijden tussen 22 en 28 augustus om een ticket voor de zestiende finales van het kampioenenbal bij de vrouwen. De tien groepswinnaar en de beste tweede (met het beste resultaat tegen de nummers een en drie uit de groep) voegen zich bij de 21 teams die rechtstreeks geplaatst zijn voor de zestiende finales. Die worden in oktober gespeeld, de loting wordt op 1 september uitgevoerd. Vorig seizoen strandde Standard in de voorronde.