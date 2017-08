Standard en Bondsparket houden voet bij stuk in dossier Orlando Sa

Brussel - Standard is zich vrijdagvoormiddag met Orlando Sa, die voor drie speeldagen geschorst werd in eerste aanleg, gaan verdedigen voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De Rouches houden vol dat hun rechten op een eerlijk proces geschonden zijn, omdat ze niet beschikken over de beelden van de videoref en het volledige reglement van de Video Assistant Referee (VAR).

De Portugese aanvaller van Standard werd op de derde speeldag van de Jupiler Pro League uitgesloten na tussenkomst van de VAR. Het Bondsparket vorderde drie speeldagen voor Sa, maar Standard weigerde dat voorstel. De Luikenaars vonden dat noch het Bondsparket, noch de Geschillencommissie over voldoende informatie beschikten om een correcte beslissing te nemen. In eerste aanleg werd Sa toch geschorst voor drie speeldagen, Standard tekende beroep aan.

“Zonder de beelden van de VAR en het volledige reglement kan de commissie niet oordelen over het geschil”, herhaalde juridisch directeur Pierre Locht zichzelf. “Het is zoals een snelheidsovertreding met de auto. Een rechter gaat geen straf opleggen als hij de flashfoto niet heeft gezien.”

In eerste aanleg werd Standard erop gewezen dat de club niet voldoende argumenteerde waarom de VAR-beelden zo cruciaal zijn voor deze zaak. “Dat lijkt ons nogal evident”, pareerde Locht. “De scheidsrechter beslist op basis van die beelden om een rode kaart te geven. Ook de Geschillencommissie moet over die beelden beschikken om een juist oordeel te kunnen vellen. Is er überhaupt wel contact? Mijn speler beweert van niet, maar dat is niet te zien op de televisiebeelden”, aldus Locht.

“Dat staat haaks tegenover elkaar”

Ook hamerde Locht op de noodzaak het volledige reglement van de VAR raadpleegbaar te maken. De IFAB zette enkel een samenvatting op zijn website. “Daarin staat bijvoorbeeld dat de scheidsrechter een beperkte periode heeft om de VAR te raadplegen, maar hoe lang die ‘mysterieuze periode’ precies duurt, wordt niet gepreciseerd. Volgens het protocol de IFAB kan de VAR geraadpleegd worden als het leer in neutrale zone is, voor het Referee Department moet het spel helemaal stilliggen. Dat staat haaks tegenover elkaar”, weet Locht. “De samenvatting op zich is te vaag, we beschikken over onvoldoende informatie voor een eerlijke disciplinaire vervolging.”

Het Bondsparket herinnerde Locht eraan dat alle clubs zich akkoord hebben verklaard met het gebruik van de VAR in de competitie. “We hebben getekend voor een correct gereglementeerd project, dat is niet het geval”, reageerde Locht.

“De vervolging van Orlando Sa is gebeurd op basis van het scheidsrechtersrapport. De scheidsrechter heeft de beelden bekeken, beoordeeld en dan een beslissing genomen. Ook het Bondsparket heeft de VAR-beelden en de reglementen niet, dus wat dat betreft staan de verdediging en parket op gelijke voet”, diende de bondsprocureur Locht van antwoord. “De stukken waarover wij beschikken zijn wat ons betreft voldoende. We mogen ook niet voorbijgaan aan het feit dat Sa in mei nog maar geschorst werd voor gelijkaardige feiten. Hij leert dus duidelijk niet uit zijn fouten. Zelfs als hij uitgelokt werd, hoort zo’n vrijwillige trap niet thuis op een voetbalveld.”

Sa claimt De Petter niet geraakt te hebben

De Geschillencommissie schorste de Portugees in eerste aanleg voor drie wedstrijden, maar toen kon Sa zich niet vrijmaken om zich te verdedigen. Dat deed hij in hoger beroep wel. “Ik kreeg de hele wedstrijd al schoppen te verwerken. Bij de bewuste fase voelde ik De Petter duwen en trekken aan mijn shirt. We bleven wat in elkaar haken en ik had het gevoel dat hij mij probeerde te lappen”, doet Sa zijn verhaal. “Ik wilde hem niet kwetsen, maar zette mijn been enkel om hem af te houden. Ik raak De Petter zelfs niet, dat weet de speler zelf ook. Dat zie je aan de ongebruikelijk manier waarop hij valt.