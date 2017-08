Je belastingafrekening gekregen? Zo kan je controleren of alles wel klopt

Vanaf augustus verstuurt de fiscus de eerste belastingafrekeningen op. Al 600.000 Belgen kregen er al één of zullen er de komende dagen één in de bus krijgen. Maar wat als je niet akkoord gaat met het bedrag dat je terugkrijgt of moet betalen? Bert Vanhoucke van Alaska, het Belgisch samenwerkingsverband van accountants en advieskantoren, beantwoordt al je vragen.

Van de 600.000 Belgen die deze maand hun afrekening in de bus krijgen, moeten maar 30.000 (ofwel 5 procent) nog bijbetalen. Ongeveer 254.000 landgenoten krijgen geld terug en voor 315.000 onder ons zijn de belastingen dit jaar een nuloperatie.

Wanneer krijg ik mijn geld terug? Tegen wanneer moet ik betaald hebben?

Bert Vanhoucke: “Wie zijn afrekening deze maand in de bus krijgt en geld moet terugkrijgen, zal dat voor eind oktober op zijn rekening zien staan. Wie moet betalen, dient dit binnen dezelfde termijn te doen. Vanaf je de afrekening hebt ontvangen, heb je nog twee maanden de tijd om de betaling te verrichten.”

Hoe kan ik controleren of mijn afrekening wel klopt?

“Op het aanslagbiljet dat je via de post (of elektronisch via Zoomit als u daarvoor gekozen heeft, nvdr.) gekregen hebt, staan een aantal codes. Dat zijn normaal gezien dezelfde codes die jij enkele maanden geleden hebt ingegeven in je aangifte. Haal die erbij, samen met alle documenten die je gebruikt hebt tijdens het invullen. Dan heb ik het over loonfiches van je werkgever, eventuele documenten van het zieken- of het pensioenfonds, van je pensioensparen... Op al die documenten staan codes. Als alle bedragen naast die codes overeenstemmen met de bedragen op je aanslagbiljet, dan is alles in orde.”

“Wie zijn aangifte deed via Tax-on-Web doet na het invullen normaal gezien ook nog eens een simulatie om te zien welk bedrag hij of zij zal terugkrijgen of moet betalen. In principe zou dat ongeveer overeen moeten komen met het bedrag op je aanslagbiljet. Al kunnen kleine wijzigingen - door bepaalde aanpassingen in de manier waarop alles berekend wordt - natuurlijk altijd. Is er toch een groot verschil? Dan kan je nog altijd contact opnemen met het belastingkantoor dat voor jouw aangifte bevoegd is. De gegevens daarvan vind je terug op de tweede pagina van je aanslagbiljet.”

Wat als ik niet akkoord ga met het bedrag dat ik moet betalen/dat ik terugkrijg?

“In dat geval neem je ook best contact op met het bevoegde belastingkantoor. Zij zullen dan even nakijken of alles wel klopt. Ga je dan nog niet akkoord, dan spreek je best een fiscaal adviseur aan en vraag je aan hem om alles eens na te kijken. Met de hulp van zo’n adviseur kan het ook makkelijker zijn om je gelijk te halen ten opzichte van de fiscus.”

Wat als ik zelf een fout heb gemaakt en die nu pas opmerk?

“Ook als je nu pas een vergetelheid opmerkt of als je na het invullen van de aangifte nog nieuwe gegevens hebt bekomen, ook dan dien je best een bezwaarschrift in, waarin je de nodige aanpassingen meldt.”

“In het geval van een overbelasting door materiële vergissing, dubbele belasting of nieuwe feiten - als je dus te veel moet betalen - kan je ook vragen om een ambtshalve ontheffing. Als de administratie merkt dat je inderdaad gelijk hebt, dan zal de te veel aangerekende belasting je worden kwijtgescholden. We raden jou aan om eerst de bezwaarprocedure te doorlopen vooraleer de ontheffing voor overbelasting aan te vragen.”

Hoe dien ik zo’n bezwaarschrift in? Waar moet ik op letten?

“Dat is heel eenvoudig. Je mag een brief sturen naar het controlekantoor (op pagina 2 van de aangifte), maar zelfs een mailtje volstaat. Je meldt gewoon wat er volgens u fout is en dan zal een ambtenaar kijken of je bezwaar gegrond is. Daarna wordt onderzocht of het bezwaar aanvaard wordt. Indien dat het geval is, krijg je binnen afzienbare tijd een melding van de wijziging en een aangepast aanslagbiljet.”

“Zo lang je jouw aanslagbiljet niet hebt ontvangen, mag je echter nog altijd op eigen initiatief wijzigingen doorsturen. Ook op het internet kan je makkelijk terugvinden bij welk kantoor je daarvoor moet zijn.” Dat kan via deze website.

Tot wanneer heb ik daarvoor de tijd?

“Tot zes maanden na de ontvangst van het aanslagbiljet.”

Loop ik het risico om alsnog minder te krijgen/meer te moeten betalen?

“De controleurs gaan in het geval van een bezwaar in principe alleen de gegevens bekijken waarvoor je het bezwaar indient en niet de hele aangifte. Tenzij het om een groot bedrag in je voordeel gaat, dan gaan ze misschien iets nauwlettender controleren. De kans dat je nadeel doet, is echter klein.”

Tot wanneer kan de fiscus mijn afrekening controleren?

“Zij hebben iets meer tijd. Zij mogen in principe tot juni van volgend jaar de aanslag vestigen.”