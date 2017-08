Löw laat herstelde Neuer nog buiten de selectie

Duits bondscoach Joachim Löw heeft vrijdagmiddag zijn selectie bekendgemaakt voor de WK-kwalificatiewedstrijden van Duitsland tegen Tsjechië (1 september) en Noorwegen (4 september). Doelman Manuel Neuer - waarvan Bayern-coach Carlo Ancelotti vrijdag zei dat hij fit is om zaterdag te spelen in de competitiewedstrijd tegen Werder Bremen - zit niet in de selectie.