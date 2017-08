UEFA verkiest Paul Pogba tot Speler van de Europa League

De UEFA heeft vrijdag Paul Pogba (Manchester United) verkozen tot Speler van de Europa League van vorig seizoen. De Franse middenvelder won met zijn team Manchester United de finale van de Europa League in Stockholm tegen Ajax (2-0). Pogba scoorde in die finale de openingstreffer.

In de einduitslag liet Pogba zijn ploegmakkers Zlatan Ibrahimovic en Henrikh Mkhitaryan achter zich. Als winnaar van de Europa League komt Man Utd dit seizoen uit in de Champions League. In groep A treffen Lukaku en Fellaini Benfica, FC Basel en CSKA Moskou.