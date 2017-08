Weer tegenslag voor Club Brugge: na uitschakeling dreigt blessure voor Dennis

Club Brugge is met een serieuze kater teruggekeerd uit Athene. Niet alleen zit het Europese avontuur er nu al op, revelatie Emmanuel Dennis blijkt ook een blessure overgehouden te hebben aan het 3-0 verlies in Griekenland. De Nigeriaan, die donderdag vervangen moest worden omdat hij zijn rechterenkel omgeslagen had, verliet de luchthaven op krukken.