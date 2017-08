Chelsea-coach kregelig over selectie geblesseerde Hazard bij Rode Duivels: “Grote fout om hem te snel te brengen”

Chelsea-coach Antonio Conte reageerde verbaasd op het nieuws dat Eden Hazard opnieuw werd opgeroepen voor de Rode Duivels. “Ik heb dit nieuws twintig minuten geleden vernomen en ik ben verbaasd”, zo stelde Conte vrijdag op zijn persconferentie voor de Premier League-wedstrijd van Chelsea. Nadat een enkelbreuk hem bijna drie maanden van de velden heeft gehouden en hij met Chelsea nog geen officiële wedstrijd gespeeld heeft, werd Eden Hazard door bondscoach Martinez opgeroepen voor de Rode Duivels.

“Ik heb het nieuws een goeie twintig minuten geleden vernomen. Ik respecteer de beslissing van de bondscoach van België, maar ik ben inderdaad verbaasd dat deze beslissing werd genomen”, zo reageerde Antonio Conte op de selectie van Eden Hazard. “Ik zie hem iedere dag, hij is nog niet klaar om te spelen. In deze situatie is het belangrijk om hem genoeg tijd te geven om te herstellen.”

Gaat Antonio Conte dat ook zeggen aan Roberto Martinez? “Neen, ik heb hem nog niet gesproken. Maar ik denk niet dat hij klaar is om te spelen. Als dat wel zo zou zijn, dan zou hij wel bij ons spelen. Hazard is een belangrijke speler voor ons, het is belangrijk dat niemand zijn genezingsproces probeert te versnellen.”

“Geen conflict”

Hazard liep de breuk in zijn rechterenkel begin juni op training op tijdens de voorbereiding op de oefeninterland tegen Tsjechië (2-1 zege) en de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland (0-2 zege). De aanvoerder zakt begin komende week af naar Tubeke en daar zal beslist worden of hij al dan niet kan spelen in het tweeluik. “We willen eerst kijken hoe het met hem gesteld is, vooraleer we beslissen of hij kan spelen”, vertelde de bondscoach vrijdag in het auditorium van het nationaal oefencentrum in Tubeke. “Op basis van de informatie die we van Chelsea gekregen hebben, besloten we dat hij voldoende fit is om opgeroepen te worden. Hij traint bij Chelsea al een tijdje mee, maar dat wil niet zeggen dat hij ook kan spelen.”

Hazard speelde echter nog geen officiële wedstrijd en dus bleek Chelsea-coach Antonio Conte niet al te happig te zijn om zijn draaischijf vrij te geven. Van een conflict met Chelsea is er volgens Martinez echter geen sprake. “Met Chelsea hebben we een goede en open relatie en dus is er ook geen conflict. Het hangt ook niet af van het feit of hij dit weekend al dan niet zal spelen met Chelsea (vrijdagavond is er een wedstrijd met de reserven, zondag een competitiewedstrijd tegen Everton, red). De belangrijkste persoon om het definitieve verdict te vellen, is Eden zelf. Maar laat het duidelijk zijn dat wij hem er graag bij hebben: deze groep heeft Eden als speler en als mens nodig. Het is heel belangrijk dat hij erbij kan zijn.”