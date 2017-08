Zeker twaalf doden bij rellen na veroordeling van goeroe die zijn volgers verkrachtte

Een Indiase goeroe is vrijdag schuldig bevonden aan de verkrachting van twee van zijn aanhangsters. De strafmaat zal maandag verordend worden. Meer dan 100.000 aanbidders van spiritueel leraar Gurmeet Ram Rahim Singh waren vrijdag voor de uitspraak naar de Noord-Indiase stad Panchkula gekomen. Na het verdict kwam het tot gewelddadigheden waarbij volgens de eerste berichten al twaalf doden en zeker 80 gewonden zijn gevallen.

Wegens de verwachte rellen was het openbaar leven in Panchkula en de buurstad Chandigarh sinds donderdagavond stilgelegd. Scholen en kantoren bleven gesloten, bussen en treinen stonden stil. Duizenden politieagenten waren opgetrommeld en het leger had zes militaire colonnes met 600 manschappen gestuurd. Drie cricketstadions werden ingericht als tijdelijke gevangenis voor gearresteerde relschoppers.

De 50-jarige is een zelfbenoemde heilige en leider van de spirituele organisatie Dera Sacha Sauda, die ook politieke invloed heeft. De sekte telt naar eigen zeggen 60 miljoen leden. De flamboyante Ram Rahim leert hen onder andere meditatie, organiseert sociale projecten en milieuacties. Hij vertoont zich in het openbaar vaak op zijn motor en heeft een voorkeur voor glinsterende, kleurvolle kleding en draagt graag schitterende sieraden. Hij is ook popzanger en heeft actiefilms met zichzelf in de hoofdrol als “boodschapper van God” gedraaid. In een ander geding is de goeroe wegens moord op een journalist aangeklaagd.