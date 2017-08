Bart Verhaeghe biedt excuses aan op vliegtuig naar huis na nederlaag Club Brugge: “Ik ben er ziek van”

De terugvlucht van Athene naar Oostende verliep niet zoals gehoopt voor Club Brugge. In een rouwstemming vloog blauw-zwart samen met de sponsors en de VIP’s terug naar België na de uitschakeling in de Europa League. Tijdens de vlucht nam voorzitter Bart Verhaeghe even het woord: “Deze uitschakeling is een blamage, sorry daarvoor.”

“Ik voel me triestig, heel triestig. Eigenlijk ben ik er zelfs ziek van”, zo sprak Bart Verhaeghe na de 3-0 nederlaag en de Europese uitschakeling tegen AEK Athene. “Deze uitschakeling is een blamage, sorry daarvoor. Ik vind het jammer dat ik niet nog drie trips met jullie kan maken”, zo zei hij tegen sponsors en meegereisde VIPS tijdens de vlucht.

