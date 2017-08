Leeuwen zien voormalige verzorgster na zeven jaar terug, en hun reactie is ongelofelijk

Dat een hond zijn baasje zich nog heel lang kan herinneren, is intussen algemeen geweten. Maar het is niet het enige dier dat die prachtige gave in zich heeft. Zo hadden deze leeuwen genaamd Malkia en Adelle geen enkele moeite om hun voormalige verzorgster te herkennen. Zelfs na maar liefst zeven jaar afwezigheid.

De beelden staan al sinds april te pronken op YouTube, maar zijn pas sinds enkele dagen geleden viraal gegaan. De vrouw in kwestie is Michaela Zimanova, een verzorgster die zeven jaar geleden voor de leeuwen zorgde in het Malkia Park Big Cats Rescue Center in Slovakije. Malkia en Adelle zaten aanvankelijk in een circus waar ze in erbarmelijke omstandigheden moesten leven, maar werden op drie- en vierjarige leeftijd overgebracht naar het asiel.

Ondanks dat het tafereel er erg liefdevol uitziet, laat Michaela wel weten om zeker niet hetzelfde te proberen. “Het zijn en blijven wilde dieren, geen huisdieren”, schreef ze op Instagram. De dame is bovendien maar één van drie verzorgsters die zo dicht bij de leeuwen mag komen.