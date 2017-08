Opgebouwde frustratie, sigaretten en nachtjes uit: huwelijk tussen Nainggolan en Rode Duivels stond al langer op springen

Van jarenlange frustratie over het uitblijven van een selectie tot onbegrip over de heisa die gemaakt werd omdat hij bleek te roken of al eens op stap ging, het huwelijk tussen Radja Nainggolan en de Rode Duivels is nooit vanzelfsprekend geweest. Dat de middenvelder van AS Roma nu weer uit de selectie gelaten werd door bondscoach Roberto Martinez, lijkt de druppel te zijn geweest die de emmer heeft doen overlopen. Reconstructie van een huwelijk dat al langer op springen te stond.

• Onvrede over selectiepolitiek Rode Duivels

Ondanks het feit dat Nainggolan vanaf 2010 indruk maakt met Cagliari in de Italiaanse Serie A, wordt hij over het hoofd gezien bij de nationale ploeg. “Het leek alsof het niet gewaardeerd werd wat ik bij Cagliari deed. Daarmee zat ik wel in mijn hoofd”, zou hij daar later over zeggen. Als hij onder trainer Georges Leekens dan toch eens geselecteerd wordt, spreekt die hem zelfs in het Frans aan terwijl Nainggolan afkomstig is uit Antwerpen. Later duurt het ook lang eer hij onder diens opvolger Marc Wilmots een kans krijgt. Té lang, vindt hij.

Foto: BELGA

• Boos na mislopen WK

Radja Nainggolan lijkt zich na een prestigieuze transfer naar AS Roma toch bij de Rode Duivels van Wilmots te scharen. Net op tijd voor het WK 2014 in Brazilië. Hij mag opdraven in de laatste drie oefenmatchen en scoort zelfs zijn eerste interlanddoelpunt, maar ontbreekt in de definitieve WK-selectie. Achteraf reageert de middenvelder verbitterd. “Ik weet dat ik van Wilmots geen uitleg hoef te verwachten. Hij sprak nooit persoonlijk met mij”, gromt Radja.

• Ophef rond rookgedrag Nainggolan op EK

Twee jaar later is Nainggolan wel volwaardig lid en zelfs onbetwist titularis bij de Rode Duivels. Hij blinkt op het EK in Frankrijk uit met twee goals en een assist, maar er is ook heisa als er een filmpje opduikt waaruit blijkt dat hij rookt. Wilmots geeft vlakaf toe dat de man met de hanenkam een verstokte roker is. Nainggolan kan niet begrijpen waarom zo’n heisa gemaakt wordt. “Ik schaam me er niet voor dat ik rook”, zegt hij.

Nainggolan met een pakje sigaretten.

• Mokkend op de bank onder nieuwe bondscoach Martinez

Onder de nieuwe bondscoach Roberto Martinez wordt Nainggolan, die zich in de laatste maanden onder Wilmots ontpopt had tot een absolute certitude, in zijn eerste oefenwedstrijd tegen Spanje bij de rust al vervangen. In de daaropvolgende WK-kwalificatiematch bij Cyprus wordt hij naar de bank verwezen, waar hij mokkend plaatsneemt.

• Martinez laat Nainggolan eerste keer uit selectie

In oktober 2016, blijkt dat Radja Nainggolan wel in actie gekomen is in een oefenpartijtje tegen de beloften bij zijn club AS Roma, terwijl hij geblesseerd afgezegd had voor de Rode Duivels. Tegelijkertijd lekt uit dat Nainggolan een paar dagen voor de match tegen Cyprus op stap is geweest. Bondscoach Martinez kan er niet mee lachen en laat Nainggolan een maand later uit de selectie - volgens de Spanjaard omdat hij “Nainggolan niet fit genoeg” vindt, al gelooft niemand dat. Dan al lijkt Nainggolan het verhaal bij de Rode Duivels beu te zijn. “Ik heb niet aan stoppen gedacht bij de nationale ploeg, maar het is precies hetzelfde verhaaltje.”

Foto: Photo News

• Positief geblazen na een nachtje uit... twee dagen voor interland

Nainggolan speelt op een hoog niveau bij AS Roma en wordt de volgende interlands gewoon weer geselecteerd én maakt ook telkens de negentig minuten vol. De plooien lijken gladgestreken, maar een maand later bericht Het Nieuwsblad dat Nainggolan twee dagen voor de oefenmatch tegen Rusland om zeven uur ’s morgens een positieve ademtest aflegde na alweer een nachtje uit. De Rode Duivel ontkent dat hij op dat moment aan het rijden was, maar de voetbalbond is not amused en stelt een onderzoek in. Weer begrijpt Nainggolan de commotie niet: “Ik betreur dat er zoveel heisa rond werd gemaakt. Eigenlijk is dat mijn privéleven en heeft niemand daar iets mee te maken”.

• Te laat op tactische bespreking

Twee maanden later behoort Nainggolan gewoon weer tot de selectie bij de Rode Duivels. Hij komt echter te laat op de tactische bespreking voor de WK-kwalificatiematch tegen Estland - naar eigen zeggen slechts één minuutje. Martinez laat de middenvelder andermaal uit de selectie voor de interlands tegen Gibraltar en Griekenland. Weer weigert de bondscoach te zeggen dat het om een disciplinaire sanctie gaat. Voor Nainggolan is de maat echter vol: hij laat aan de redactie van Het Nieuwsblad weten dat hij stopt als Rode Duivel.