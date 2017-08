Tv-chef Etienne Cocquyt (82) schonk ons in 1983 al de eerste kookhype: “Olijfolie gebruikte ik nooit op tv. Boter, boter, boter. En veel saus. Kookte ik een iets gezonder gerecht, dan kostte me dat direct 200.000 kijkers”

Sandra Bekkari heeft vanaf maandag haar dagelijkse stek op tv. Maar wie dacht dat de vele kookprogramma’s en de ‘gezonde’ concurrentie tussen Pascale Naessens, Jeroen Meus en Bekkari enkel iets is van deze tijd, is fout. In de jaren tachtig overkwam Vlaanderen de kookhype ook al eens. Met dank aan de toenmalige tv-chef Etienne Cocquyt (82). “Het grootste verschil met nu? Toen moest een goeie kok een dikzak zijn, nu een schoon mager madamtje.”