Slecht nieuws voor Zulte Waregem-fans: mooiste Europese uitmatch valt in het water

Zulte Waregem kreeg vrijdag een mooie loting voor de Europa League: in Monaco kwamen het Italiaanse Lazio Roma, het Franse Nice en het Nederlandse Vitesse uit de trommel. Maar even later volgde al een kleine ontnuchtering na de euforie. Want de mooiste Europese verplaatsing zal allicht zonder supporters moeten gebeuren.

De uitwedstrijd op het veld van Lazio Roma is ontegensprekelijk de mooiste Europese verplaatsing voor Essevee in deze Europa League. Maar de kans dat de West-Vlaamse supporters kunnen genieten van het machtige Stadio Olimpico in Rome is klein. De wedstrijd op de tweede speeldag in de Europa League wordt zo goed als zeker achter gesloten deuren gespeeld. Na herhaaldelijke incidenten met de Lazio-fans legde de Uefa deze strafmaatregel op.

Essevee wacht wel nog op officiële bevestiging maar raadt de supporters wel af om zelf vluchten te reserveren.

