Trainer West Brom: “Swansea wil Chadli”

“Swansea is geïnteresseerd in Nacer Chadli en de twee clubs staan relatief dicht bij elkaar.” Dat vertelde Tony Pulis, Chadli’s trainer bij West Bromwich, vrijdag op de persconferentie.

Het is geen geheim dat Nacer Chadli (28) Premier League-club West Bromwich Albion wil verlaten. Swansea is in ieder geval meer dan geïnteresseerd. “Swansea is geïnteresseerd. En ik zou durven zeggen dat het water tussen Swansea en West Brom minder diep is dan tussen Manchester City en West Brom (waarmee Pulis verwijst naar een mogelijke transfer van Jonny Evans naar City). “Maar dat wil niet zeggen dat de deal rond is. De twee partijen moeten nog naar elkaar toegroeien en tot een punt komen waar iedereen gelukkig is. En dat is op dit moment niet het geval.”

Pulis en Chadli liggen al een tijdje overhoop. Na een verhitte discussie in juli liet de coach Chadli zelfs thuis van een oefenstage in Oostenrijk. “Maar wat gezegd is, is gezegd. En het leven gaat verder. Zo ben ik altijd geweest. Maar er was geen kissing and making up.”

Chadli staat ook nog in de belangstelling van enkele andere teams. Een transfer naar Swansea is dus verre van zeker.