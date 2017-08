Club-watcher Guillaume Maebe ziet dat Ivan Leko voor zijn grote test staat: de wittebroodsweken zijn voorbij

“Drama, drama.” Een dik uur na de match treft een collega Ivan Leko aan in de lift. Veel meer dan twee terneergeslagen woorden komen er niet uit de mond van de Kroaat. De nederlaag hakte er stevig in. Niet alleen wegens de Europese uitschakeling, maar ook omdat voor Leko vanaf heden een nieuwe opdracht wacht: bewijzen dat hij het in zich heeft om een topclub te trainen.